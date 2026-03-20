Trumps Mega-Waffendeal mit den Golfstaaten – Diese Aktien könnten profitieren!

Dem Bericht zufolge entfallen mehr als 16 Milliarden US-Dollar auf Luftverteidigungssysteme, Munition und Radartechnik für die drei Staaten. Hinzu kommen weitere sieben Milliarden US-Dollar für die Vereinigten Arabischen Emirate. Besonders heikel: Für einen Teil der Geschäfte griff die US-Regierung dem Bericht zufolge zur Notfallklausel des amerikanischen Waffenexportrechts. Damit entfällt die übliche Prüfungsfrist des Kongresses von 30 Tagen.

Im laufenden Nahostkrieg greifen die Iraner auch die Golfstaaten mit Drohnen und Raketen an. Deshalb rüsten die Angegriffenen nun auf. Donald Trump drückt dabei bei US-Rüstungsexporten in die Golfstaaten aufs Tempo – und genau das könnte jetzt an der Börse zum Kurstreiber werden. Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, hat die US-Regierung Waffenverkäufe im Umfang von rund 23 Milliarden US-Dollar an die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Jordanien vorangetrieben.

Für Anleger stellt sich nun die Frage, welche Aktien von den Geschäften profitieren könnten. Im Fokus dürften vor allem die Unternehmen Boeing, Lockheed Martin und RTX stehen. Boeing wäre wegen der im Bericht genannten CH-47-Chinook-Hubschrauber ein naheliegender Kandidat. Lockheed Martin und RTX kommen in Bezug auf Patriot-PAC-3-Raketen, Luftverteidigung, Radar und Munition infrage.

Die politische Botschaft ist klar: Washington will die Golfstaaten angesichts der Eskalation mit dem Iran schneller aufrüsten. Laut CNBC sollen die Systeme die Fähigkeit verbessern, aktuellen und künftigen Bedrohungen zu begegnen, und eine engere Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften sowie regionalen Partnern ermöglichen. Zugleich wurden bestehende Vereinbarungen ausgeweitet, darunter für Patriot-PAC-3-Raketen im Wert von rund 5,6 Milliarden US-Dollar, Chinook-Hubschrauber für etwa 1,32 Milliarden US-Dollar, Predator-XP-Drohnen und Programme für leichte Flugzeuge.

Für den Markt ist die Rechnung einfach: Steigen geopolitische Risiken und beschleunigen Notfallverfahren die Abwicklung, rücken Rüstungsaktien reflexartig in den Vordergrund. Noch ist unklar, wie viel davon unmittelbar in den Auftragsbüchern der Konzerne landet. Doch die Richtung ist eindeutig – und genau deshalb dürfte die Wall Street diese Titel jetzt besonders genau unter die Lupe nehmen.

Bislang konnten die drei Aktien davon jedoch noch nicht profitieren. Im vorbörslichen Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) stehen Lockheed Martin, RTX und Boeing allesamt leicht im Minus.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



