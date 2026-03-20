Krones wächst profitabel & erhöht Dividende auf 2,80 € – Top-Entwicklung
Krones überzeugt mit starkem Wachstum, höherer Profitabilität und gesteigerter Dividende – zugleich rückt das Unternehmen seine Netto-Null-Ziele bis 2040 konsequent in den Fokus.
Foto: Armin Weigel - dpa
- Krones bleibt auf profitablem Wachstumskurs und steigert die Dividende je Aktie auf 2,80 € (Vorjahr: 2,60 €)
- Der Umsatz 2025 stieg um 7,0 % auf 5.663,8 Mio. € und der Auftragseingang übertraf mit 5.564,7 Mio. € den Vorjahreswert
- Die EBITDA-Marge erhöhte sich 2025 auf 10,6 %, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 12,2 % auf 602,3 Mio. €
- Das Netto-Null-Emissionsziel bis 2040 bleibt im Fokus, mit konkreten Zwischenzielen für 2030 zur Reduktion der Treibhausgasemissionen
- Die Dividende für 2025 wird um 0,20 € auf 2,80 € je Aktie erhöht, was 29,6 % des Konzernergebnisses entspricht
- Für 2026 prognostiziert Krones ein um Währungsumrechnungseffekte bereinigtes Umsatzwachstum von 3 % bis 5 % sowie eine EBITDA-Marge von 10,7 % bis 11,1 % und einen ROCE von 19 % bis 20 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Konzern- und AG-Geschäftsberichts 2025, bei KRONES ist am 20.03.2026.
Der Kurs von KRONES lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 117,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 118,20EUR das entspricht einem Plus von +0,42 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.899,32PKT (+1,03 %).
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