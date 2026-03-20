IPO
Vincorion mit erfolgreichem Börsendebüt
- Markt aufgehellt dank gesunkener Oelpreise Boersen
- Vincorion erfolgreicher Boersenstart Kurs 1950 Euro
- Auch Werte der Branche legten ueberdurchschnittlic
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im dank gesunkener Ölpreise wieder etwas aufgehellten Gesamtmarkt sind die Aktien von Vincorion am Freitag erfolgreich an die Börse gestartet. Mit 19,50 Euro lagen sie fast 15 Prozent über dem Preis von 17 Euro, zu dem sich der Investor Star Capital von Teilen des Rüstungsunternehmens getrennt hat. Auch andere Werte der Branche legten überdurchschnittlich zu./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie
Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 19,51 auf Frankfurt (20. März 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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Naja, waren die 19,30€ jetzt näher an den 17 oder an den 22? So groß ist der Unterschied nun nicht.
Es geht um Deine ursprüngliche Aussage. Und die ändert sich nicht, ob Du 10 oder 10k hast.