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    Vincorion mit erfolgreichem Börsendebüt

    Für Sie zusammengefasst
    • Markt aufgehellt dank gesunkener Oelpreise Boersen
    • Vincorion erfolgreicher Boersenstart Kurs 1950 Euro
    • Auch Werte der Branche legten ueberdurchschnittlic
    IPO - Vincorion mit erfolgreichem Börsendebüt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im dank gesunkener Ölpreise wieder etwas aufgehellten Gesamtmarkt sind die Aktien von Vincorion am Freitag erfolgreich an die Börse gestartet. Mit 19,50 Euro lagen sie fast 15 Prozent über dem Preis von 17 Euro, zu dem sich der Investor Star Capital von Teilen des Rüstungsunternehmens getrennt hat. Auch andere Werte der Branche legten überdurchschnittlich zu./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 19,51 auf Frankfurt (20. März 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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    Community Beiträge zu VINCORION - VNC001 - DE000VNC0014

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Vincorion‑IPO: dass es ein Verkauf vorhandener Star‑Capital‑Aktien ist (keine Kapitalerhöhung/keine Verwässerung) und deshalb kein frisches Geld für die Gesellschaft fließt; Kritik am PE‑Exit und Hinweis auf Bewertungsprung von ~45 M€ (Kauf 2022) auf ~850 M€ (IPO, ≈18×). Vorbörslich starke Kurszuwächse (~21,6 €; Hinweise auf 21→22,8 €), Orderbuch wohl ≈10× überzeichnet und Broker schlossen Zeichnungen; Unternehmen positioniert in Luftfahrt/Verteidigung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber VINCORION eingestellt.

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    dpa-AFX
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