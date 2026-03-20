In Dunkelblau zur WM
DFB stellt Auswärtstrikot vor
- DFB spielt künftig in dunkelblauen Auswärtstrikots
- Neue Trikots erinnern an historische Trainingsteil
- Ab 2027 rüstet Nike DFB und zahlt 100 Millionen pro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Statt in der auffälligen Pink-Lila-Kombination spielt die DFB-Auswahl der Männer künftig in dunkelblauen Auswärtstrikots. Die neuen Jerseys sollen an "die historischen blauen Trainingsoberteile der deutschen Nationalmannschaft" erinnern, teilte der Deutsche Fußball-Bund im WM-Jahr mit. Für einen Kontrast sorgen hellblaue Elemente, etwa an Ärmeln und am Kragen.
Erstmals in den neuen Trikots spielt die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Freundschaftsspiel am kommenden Freitag in Basel gegen die Schweiz. Falls nötig, wird das DFB-Team auch bei der WM-Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko in dem blauen Stoff auflaufen.
Wirtz: "Ungewöhnlich - aber richtig gut"
"Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich - aber richtig gut", sagte Nationalspieler Florian Wirtz laut Mitteilung. "Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen." Das neue Trikot mache "auf jeden Fall Lust auf die WM". In der Vorrunde trifft der viermalige Weltmeister auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.
Es ist vorerst das letzte DFB-Auswärtstrikot von Adidas . Ab 2027 rüstet Nike den Verband aus. Der US-Sportartikelhersteller soll etwa 100 Millionen Euro pro Jahr für die Partnerschaft bezahlen - und damit etwa doppelt so viel wie bislang Traditionspartner Adidas. Der DFB setzt inzwischen fast eine halbe Milliarde Euro im Jahr um./dj/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 46,31 auf Tradegate (20. März 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -5,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,13 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,42 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +17,95 %/+87,98 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
Nach dem harten bilanziellen Absturz 2023 hat der damals neue CEO Gulden den Konzern wieder auf die Erfolgsspur gebracht.
Kauf erste Tranche 75 Adidas zu 135,9 €
https://www.adidas-group.com/de/media/pressemitteilungen/adidas-berichtet-rekordumsatz-fur-2025-und-erwartet-fortsetzung-des-starken-umsatz-und-gewinnwachstums-in-den-kommenden-jahren
Wichtige Entwicklungen im Geschäftsjahr 2025:
Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 13 % führt zu Rekordumsatz von 24,8 Mrd. €
Zweistelliges Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen
Bruttomarge erhöht sich um 0,8 Prozentpunkte auf 51,6 %
Betriebsergebnis steigt um 54 % auf 2.056 Mio. € und operative Marge um 2,6 Prozentpunkte auf 8,3 %
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen steigt um fast 70 % auf 1.377 Mio. €
Vorschlag einer Dividendenerhöhung um 40 % auf 2,80 € je Aktie; in Kombination mit Aktienrückkauf Cash-Rückflüsse in Höhe von 1,5 Mrd. € in diesem Jahr
Wichtige Entwicklungen im vierten Quartal 2025:
Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 11 % führt zu Umsatz in Höhe von 6,1 Mrd. €
Starke Markendynamik spiegelt sich in zweistelligen Zuwächsen im DTC-Geschäft in allen Märkten wider
Bruttomarge steigt um 1,0 Prozentpunkte auf 50,8 % trotz externem Gegenwind; Fokus auf den Verkauf zum vollen Preis in stark rabattiertem Marktumfeld
Betriebsergebnis mit 164 Mio. € mehr als verdoppelt
Gesunde Zusammensetzung des Vorratsbestands in Höhe von 5,8 Mrd. € zur Unterstützung weiteren Umsatzwachstums
Ausblick Gesamtjahr 2026:
Währungsbereinigter Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich, was absolutes Wachstum von 2,0 Mrd. € und weitere Marktanteilsgewinne in allen Märkten widerspiegelt
Verbesserung des Betriebsergebnisses auf rund 2,3 Mrd. €, trotz negativer Auswirkungen durch US-Zölle und unvorteilhafte Währungsentwicklungen in Höhe von rund 400 Mio. €
Mittelfristiger Ausblick:
adidas gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne in attraktiver Branche
Währungsbereinigter Umsatz steigt von 2026 bis 2028 voraussichtlich jedes Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich
Betriebsergebnis steigt im Dreijahreszeitraum von 2026 bis 2028 voraussichtlich pro Jahr durchschnittlich im mittleren Zehnerprozentbereich
Höhere Cash-Rückflüsse infolge starker Cash-Generierung