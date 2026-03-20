DFB stellt Auswärtstrikot vor

Nach dem harten bilanziellen Absturz 2023 hat der damals neue CEO Gulden den Konzern wieder auf die Erfolgsspur gebracht.





Die Rahmendaten haben sich erstaunlich schnell verbessert. Das war gewiß keine Kleinigkeit, wenn man die Schwierigkeiten bei Nike oder Puma, den beiden noch am besten zu vergleichenden Konkurrenten, danebenstellt. Auch den jüngsten Quartalsbericht halte ich für überzeugend. Nur trat der in eine Börsenphase höchster Nervosität und latenter Absturzgefahren. Da vermögen schon kleinere Differenzen zu einem Verkauf führen. So ist der erwartete Gewinn für 2026 von 2,3 Mrd. hinter den hoch gesteckten Erwartungen mancher von 2,7 Mrd. deutlich zurückgeblieben.

Bedenken sollte man aber, a) dass Gulden in der Regel vorsichtig prognostiziert, b) der leidige Zollkonflikt in eine neuerliche und dann vielleicht verbesserte Runde geht und schließlich die Fußball-WM gewaltige Chancen eröffnet. Daneben wäre zu berücksichtigen, dass frühere KGVs bei Adidas häufig steil angesetzt waren und das normalisierte Niveau aktuell bei etwa 15 liegt. Ein historisch niedriger Ansatz, der viel Raum nach oben eröffnet. Privatanleger starren zu sehr auf Charts, sind zu ungeduldig, anstatt sich mit Perspekiven, Zahlen und Bilanzen zu beschäftigen. Momentan sammelt Adidas also Kraft und der Kurs wird dem irgendwann folgen.





Doch wie hoch und in welcher Zeit? Die Analysten sind da sehr optimistisch. Ich wäre nach dem Ausbruch des Krieges und der bisherigen Politik Trumps skeptischer. Eigentlich braucht Adidas offene Grenzen und eine Wirtschaft der Kooperation und Deregulierung. Momentan ist aber das Gegenteil der Fall. Zudem geht es den beiden großen Ökonomien der USA und China nicht besonders gut. Der durch den US-Präsidenten vom Zaum gebrochene Systemkonflikt zerrt an ihren Kapazitäten, er vernichtet Wohlstand. Und noch ist der generelle Abwärtstrend des Kurses nicht gebrochen. Kurszyklen gestalten sich heutzutage infolge algorithmischer Handelssysteme immer trendlastiger. Nach beiden Richtungen. Wann es zu einer Umkehr kommt kann selbst bei erfolgreichen Unternehmen, und das ist Adidas, länger als erwartet dauern.





Adidas ist eine ikonische Marke, auf allen Kontinenten vertreten, beliebt und begehrt. Bislang hat es der Konzern stets geschafft, dieses Asset zum Glänzen zu bringen. Es wird auch in Zukunft gelingen.







