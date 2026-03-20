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    In Dunkelblau zur WM

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    DFB stellt Auswärtstrikot vor

    Für Sie zusammengefasst
    • DFB spielt künftig in dunkelblauen Auswärtstrikots
    • Neue Trikots erinnern an historische Trainingsteil
    • Ab 2027 rüstet Nike DFB und zahlt 100 Millionen pro
    In Dunkelblau zur WM - DFB stellt Auswärtstrikot vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Statt in der auffälligen Pink-Lila-Kombination spielt die DFB-Auswahl der Männer künftig in dunkelblauen Auswärtstrikots. Die neuen Jerseys sollen an "die historischen blauen Trainingsoberteile der deutschen Nationalmannschaft" erinnern, teilte der Deutsche Fußball-Bund im WM-Jahr mit. Für einen Kontrast sorgen hellblaue Elemente, etwa an Ärmeln und am Kragen.

    Erstmals in den neuen Trikots spielt die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Freundschaftsspiel am kommenden Freitag in Basel gegen die Schweiz. Falls nötig, wird das DFB-Team auch bei der WM-Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko in dem blauen Stoff auflaufen.

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    Wirtz: "Ungewöhnlich - aber richtig gut"

    "Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich - aber richtig gut", sagte Nationalspieler Florian Wirtz laut Mitteilung. "Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen." Das neue Trikot mache "auf jeden Fall Lust auf die WM". In der Vorrunde trifft der viermalige Weltmeister auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

    Es ist vorerst das letzte DFB-Auswärtstrikot von Adidas . Ab 2027 rüstet Nike den Verband aus. Der US-Sportartikelhersteller soll etwa 100 Millionen Euro pro Jahr für die Partnerschaft bezahlen - und damit etwa doppelt so viel wie bislang Traditionspartner Adidas. Der DFB setzt inzwischen fast eine halbe Milliarde Euro im Jahr um./dj/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 46,31 auf Tradegate (20. März 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -5,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,42 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +17,95 %/+87,98 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen zur adidas-Aktie: UBS belässt die Einstufung auf Buy mit Kursziel 219 €; Nutzer debattieren technische Marken wie 125 € (Unterstützung) sowie 132–150 €; es wird die Divergenz DAX vs. adidas angesprochen, Übernahmegerüchte diskutiert und auf mögliche neue EQS/Ereignisse als Kursauslöser verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

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