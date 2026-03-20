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    Irans Führung appelliert an Geheimdienst

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    Feinden Sicherheit entziehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranische Fuehrung fordert Geheimdienst zur Aktion
    • Modschtaba Chamenei nach Ernennung nicht sichtbare
    • Chatib bei Luftangriff getoetet und Luecke erkannt
    Irans Führung appelliert an Geheimdienst - Feinden Sicherheit entziehen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Die iranische Führung hat die Mitarbeiter des Geheimdienstes dazu aufgerufen, den "Feinden im In- und Ausland" die Sicherheit zu entziehen. In einer Mitteilung auf dem X-Profil des neuen obersten Führers, Modschtaba Chamenei, hieß es weiter, nach dem Tod von Geheimdienstchef Ismail Chatib müssten die "übrigen Beamten und Mitarbeiter dieses sensiblen Ministeriums" diese Lücke ausgleichen.

    Modschtaba Chamenei ist seit seiner Ernennung zum neuen Religionsführer am 8. März nicht öffentlich in Erscheinung getreten - weder mit einer Audio- noch mit einer Videobotschaft. Laut Aussage der US-Regierung ist er verletzt. Nähere Informationen gibt es bislang nicht.

    Geheimdienstminister Chatib wurde nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in der Nacht zum Mittwoch getötet./da/DP/jha





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