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    Aumann: Vorläufige Zahlen 2025, Dividende 0,25 €, 2026 EBITDA-Marge 6-8%

    Trotz deutlicher Rückgänge bei Umsatz und Auftragseingang zeigt das Geschäftsjahr 2025 robuste Ertragskraft und eine starke Bilanz – Grundlage für die strategische Neuausrichtung.

    Aumann: Vorläufige Zahlen 2025, Dividende 0,25 €, 2026 EBITDA-Marge 6-8%
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    • Vorläufiger Umsatz 2025: 204,0 Mio. € (Rückgang um 34,7 % gegenüber 312,3 Mio. € in 2024)
    • EBITDA 2025: 28,2 Mio. € (‑21,2 %), EBITDA‑Marge verbessert von 11,5 % auf 13,8 %
    • Auftragseingang 2025: 147,5 Mio. € (‑26,3 %); E‑mobility ‑44,4 % auf 91,0 Mio. €, Next Automation +35,3 % auf 56,5 Mio.; Auftragsbestand zum Jahresende 122,2 Mio. € (‑33,6 %)
    • Prognose 2026: erwarteter Umsatz rund 160 Mio. € bei einer EBITDA‑Marge von 6–8 %
    • Dividendenvorschlag für 2025: 0,25 € je Aktie (bei 12.917.048 dividendenberechtigten Aktien ≈ 3,2 Mio. €); Hauptversammlung geplant am 12. Juni 2026
    • Starke Bilanzposition: liquide Mittel 152,8 Mio. € (+7,7 Mio.), Nettoliquidität 148,1 Mio., Eigenkapital 195,4 Mio. € — Basis für Akquisitionen und Diversifizierung in Next Automation

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Aumann ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,660EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,45 % im Minus.


    Aumann

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