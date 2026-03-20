Warnung vor explodierender Inflation - "Das Stinktier im Raum"

Die Notenbank hat schon in ihrem "Basisszenario" die Inflationserwartungen für 2026 auf 2,6 Prozent hochgeschraubt. In ihrem "Negativszenario" wird zum Jahresende mit bis zu 4,2 Prozent Preissteigerung gerechnet und im "Extremszenario" wird sogar ein noch düstereres Bild gezeichnet. Demnach könnte die Inflation Anfang 2027 auf bis zu 6,3 Prozent steigen – das hätte einen immensen Einfluss auf die Lebenshaltungskosten.

Die europäische Geldpolitik steuert auf ein stürmisches Frühjahr zu. Während die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen am Donnerstag bei 2,0 Prozent stabil hielt, verdichten sich die Anzeichen für eine baldige Kehrtwende. Auslöser ist die Eskalation im Nahen Osten, die durch Angriffe auf Energieinfrastrukturen die Öl- und Gaspreise in die Höhe treibt.

Wenn Preise außer Kontrolle geraten: Die Folgen der Inflation

Inflation ist für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen schmerzhaft. Sie wirkt wie eine versteckte Steuer:

- Kaufkraftverlust: Private Haushalte können sich für den gleichen Lohn weniger leisten. Besonders die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise belasten das Budget, da diese Güter des täglichen Bedarfs kaum ersetzbar sind.

- Planungsunsicherheit: Unternehmen zögern bei Investitionen, da Kalkulationen durch schwankende Kosten unzuverlässig werden.

- Lohn-Preis-Spirale: Steigende Lebenshaltungskosten führen zu Forderungen nach höheren Löhnen, was die Produktionskosten weiter antreibt und die Inflation zementiert.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel warnte in einem Bloomberg-Interview am Freitag, dass sich die mittelfristigen Inflationserwartungen verfestigen könnten. Die Erfahrung aus dem Jahr 2022 zeigt, wie schnell temporäre Preisschocks zu einer dauerhaften Belastung werden können (siehe Schokoladenpreise).

Die Zinspeitsche: Das scharfe Schwert der EZB

Um die Teuerung zu bremsen, bleibt der Zentralbank nur das Instrument der Zinserhöhung. Eine Anhebung der Leitzinsen hat direkte Auswirkungen:

- Teurere Kredite: Wenn die Zinsen steigen, verteuern sich Darlehen für Immobilien und Investitionen. Dies dämpft die Nachfrage und bremst somit den Preisanstieg.

- Attraktiveres Sparen: Höhere Zinsen machen das Sparen attraktiver, wodurch weniger Geld in den Konsum fließt.

- Stärkerer Euro: Höhere Zinsen locken internationales Kapital an, was den Euro aufwertet und Importe (z. B. Öl, das in US-Dollar gehandelt wird) verbilligt.

Das Risiko der "Vollbremsung"

Doch der Kampf gegen die Inflation ist eine Gratwanderung. JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor zu viel Optimismus an den Märkten. "Es besteht das Risiko, dass die Inflation höher ausfällt, als die Leute denken, und das könnte, sollte es jemals dazu kommen, wie ein Stinktier auf einer Party wirken“, sagte Dimon jüngst in einem Interview mit CNBC. Eine zu schnelle Zinserhöhung in einer ohnehin geschwächten Wirtschaft könnte eine Rezession auslösen. Das EZB-Szenario prognostiziert für diesen Fall bereits ein negatives Wirtschaftswachstum (BIP-Rückgang) im Jahr 2026.

Die Ratsmitglieder der EZB, darunter Martins Kazaks und Madis Muller, mahnen zur Vorsicht. Dennoch signalisieren Insider, dass bereits beim Treffen am 30. April eine Entscheidung fallen könnte. Die Zentralbank steht vor der schwierigen Aufgabe, die Inflation zu bändigen, ohne den Motor der europäischen Wirtschaft komplett abzuwürgen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion