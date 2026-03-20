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    Gen Z in Gefahr

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    KI zerlegt den Jobstart einer ganzen Generation, warnt BlackRocks Larry Fink

    Der klassische Weg vom Studium in den Job bricht weg. Immer weniger Stellen treffen auf immer mehr Bewerber, während KI Aufgaben ersetzt. BlackRocks Larry Fink warnt: Die Gesellschaft ist darauf nicht vorbereitet.

    Gen Z in Gefahr - KI zerlegt den Jobstart einer ganzen Generation, warnt BlackRocks Larry Fink
    Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

    BlackRock-Chef Larry Fink schlägt Alarm: Der Einstieg ins Berufsleben könnte für den Jahrgang 2026 schwieriger werden als seit Jahren – und das selbst ohne eine wirtschaftliche Rezession. Auf dem Infrastructure Summit seines Unternehmens warnte Fink, dass die Arbeitslosenquote unter Hochschulabsolventen spürbar steigen könnte. "Ich bin besorgt, dass wir, wenn die diesjährigen Hochschulabsolventen in den Arbeitsmarkt eintreten, die höchste Arbeitslosenquote unter ihnen seit Jahren erleben könnten – selbst ohne eine Rezession."

    Im Zentrum seiner Kritik steht der rasante Einfluss künstlicher Intelligenz auf klassische Einstiegsjobs. Tätigkeiten, die lange als erste Karrierestufe für Akademiker galten, würden zunehmend automatisiert oder grundlegend verändert. "Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die KI verändert, passen wir unsere Gesellschaft nicht schnell genug an", sagte Fink. "Seit dem Zweiten Weltkrieg war der Weg zu einem Bürojob eine Hochschulausbildung, und die KI wird viele dieser Arten von Jobs grundlegend verändern."

    Die Daten deuten bereits auf eine Verschärfung der Lage hin. Die Arbeitslosenquote unter Hochschulabsolventen im Alter von 22 bis 27 Jahren liegt laut der Federal Reserve Bank of New York bei 5,6 Prozent – so hoch wie seit 2013 nicht mehr, Pandemieeffekte ausgenommen. Gleichzeitig schrumpft das Angebot an Einstiegsjobs: Die Stellenanzeigen für Absolventen gingen zuletzt deutlich zurück, während die Zahl der Bewerbungen pro Stelle stark gestiegen ist.

    Fink betont jedoch, dass ein Studium nicht grundsätzlich an Wert verliere. Vielmehr verliere der klassische Weg vom Abschluss direkt in den Bürojob an Verlässlichkeit. "Der Schlüssel zum Leben für jeden liegt darin, seinen Lebenszweck zu finden", sagte er. "Für manche Menschen wird ihr Lebenszweck weiterhin darin bestehen, einen vierjährigen oder höheren Abschluss zu erwerben, und sie könnten diesen Weg weiterverfolgen – aber das wird nicht für jeden der richtige Weg sein."

    Während KI viele klassische Jobs unter Druck setzt, entstehen gleichzeitig neue Chancen – insbesondere im Handwerk. Der Ausbau von KI-Infrastruktur wie Rechenzentren treibt die Nachfrage nach Fachkräften. Doch genau hier sieht Fink das nächste Problem: "[KI] wird viele Arbeitsplätze schaffen, und wir sind als Gesellschaft nicht darauf vorbereitet, diese Stellen zu besetzen." Für ihn sei das "eine Krise".

    BlackRock reagiert bereits und will 100 Millionen US-Dollar in Ausbildungsprogramme investieren, um in den kommenden Jahren zehntausende Fachkräfte auszubilden. Dennoch bleibt die Unsicherheit groß. Umfragen zeigen, dass viele Arbeitgeber die Perspektiven für den Jahrgang 2026 skeptisch sehen. Andere Stimmen aus der Wirtschaft setzen dagegen auf Optimismus und sehen im Wandel durch KI auch neue Chancen für Innovation und Karrierewege.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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