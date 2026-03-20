Krones erhöht Dividende nach Gewinnanstieg
- Krones will Dividende je Aktie anheben auf 280Euro
- Nettogewinn stieg um fast acht Prozent auf 2992Mio
- Hauptprofiteur ist Familie Kronseder mit 52 Prozent
NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Krones will nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr mehr Dividende zahlen. So soll die Ausschüttung je Aktie um 20 Cent auf 2,80 Euro angehoben werden, wie der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen aus dem MDax am Freitag in Neutraubling mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit noch etwas mehr gerechnet. Hauptprofiteur der Dividende ist mit einem Anteil von knapp 52 Prozent die Eignerfamilie Kronseder.
Im vergangenen Jahr steigerte Krones wie bereits bekannt den Nettogewinn um fast acht Prozent auf 299,2 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr sowie die vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigte das Management. Am Vortag hatte der angekündigte Wechsel im Vorstandsvorsitz die Aktie belastet. Bereits im Juni übernimmt der bisherige Vertriebsvorstand Thomas Ricker vom langjährigen Chef Christoph Klenk./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 118,6 auf Tradegate (20. März 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -4,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,48 %.
Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Mrd..
KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 165,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 187,00EUR was eine Bandbreite von +24,36 %/+60,38 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu KRONES - 633500 - DE0006335003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über KRONES. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dividende wird angemessen hochgehen wurde angedeutet, sonderdividende wird es erstmal keine geben da nach wie vor interessante übernahmen gemacht werden können, wobei noch nichts spruchreif ist.
Aktuell baut man zwei Fabriken in China (von 1000 auf 1500 angestellte und wird dann auch aseptische Abfüllanlagen lokal produzieren können) und Indien auf bzw aus, womit man noch besser in diesen Ländern Wettbewerbsfähig sein wird, erstmal kein großer Umsatz Beitrag in 26, aber dafür dann 27 und 28.
Insgesamt nicht viel neues, weiter gute visibilität, gutes mgmt, kann in Schwäche immer wieder aufgestockt werden für Leute die ein bisschen Horizont mitbringen.
Vielen herzlichen Dank für Deinen ausführlichen und sehr lesenswerten Beitrag.
Guten Tag Huta,