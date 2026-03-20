Krones erhöht Dividende nach Gewinnanstieg

Guten Tag Huta,





in der Tat ist der Austausch bezüglich Krones äußerst überschaubar aber ich persönlich liebe Aktien respektive Unternehmen die sozusagen unter dem Radar agieren. Krones ist ja einer der gern so bezeichneten "Hidden Champions" und das absolut zu Recht. Ich empfehle diesbezüglich unbedingt einen Blick auf die Firmenwebseite Krones.com denn alles hier aufzuführen was diese Firma zu bieten hat würde den Rahmen sprengen.





Ich selbst war für Krones vor vielen Jahren beruflich tätig,hatte aber damals noch keinen wirklichen Bezug zur Börse zwecks einer Investition. Krones ist auf seinem Gebiet der unbestrittene Weltmarktführer was aber in Zeiten von KI Nvidia & Co bei den meisten Anlegern komplett vorbei geht. Schade eigentlich aber Industrie ist eben nicht jedermanns Sache wenn es nicht grad Rheinmetall ist.





Krones bietet in seiner Branche ein weites Spektrum an Lösungen die auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz unverzichtbar sind. Im Maschinenbau sind natürlich keine Margen und Gewinnprognosen wie im Tech-Bereich zu erwarten aber das sollte jeder wissen der sich für diese Sparte interessiert. Nächstes Jahr feiert Krones 75jähriges Bestehen und was damals in einer kleinen Werkstatt (wie bei so vielen Gründern dieser Zeit) begann ist heute eines der zahlreichen Aushängeschilder des deutschen Maschinenbaus. Politik lassen wir mal außen vor denn das ist ein echtes Blutdruckthema aber auf der HV dieses Jahr war davon relativ wenig zu spüren. Man weiß was man kann,die Auftragseingänge sind solide und die Prognosen für die nähere Zukunft aufgrund der globalen Gegebenheiten vielversprechend. Wie jedes Familiengeführte Unternehmen ist auch Krones finanziell exzellent aufgestellt weil mit Weitsicht Generationenübergreifend agiert wird.





Ich möchte auf Krones nicht verzichten und betrachte diese Position ganz im Sinne Buffetts als eine "für immer" Investition. GEA ist selbstredend ähnlich aufgestellt mit allerdings einem noch umfangreicheren Produktportfolio und ich erwäge dort bei passender Gelegenheit eine erste Position zu eröffnen. Auch GEA kann man getrost als Perle auf seinem Gebiet bezeichnen und ich bin mir sicher dass beide - GEA wie Krones - solche Einbrüche wie in der Automobilindustrie nie erleben werden. Das Geschäftsmodell ist ein völlig anderes und weit resilienter als im Automobilbereich. Wer Industrie liebt - wie ich z.B. - wird weder bei GEA noch bei Krones einen Fehler machen wenn man sich für einen Einstieg entscheidet.





Ich hoffe ich konnte etwas helfen bezüglich Krones - gutes Gelingen bei der Recherche und vielleicht bald willkommen als Krones Aktionär.