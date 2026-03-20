    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krones erhöht Dividende nach Gewinnanstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Krones will Dividende je Aktie anheben auf 280Euro
    • Nettogewinn stieg um fast acht Prozent auf 2992Mio
    • Hauptprofiteur ist Familie Kronseder mit 52 Prozent
    Krones erhöht Dividende nach Gewinnanstieg
    Foto: Armin Weigel - dpa

    NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Krones will nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr mehr Dividende zahlen. So soll die Ausschüttung je Aktie um 20 Cent auf 2,80 Euro angehoben werden, wie der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen aus dem MDax am Freitag in Neutraubling mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit noch etwas mehr gerechnet. Hauptprofiteur der Dividende ist mit einem Anteil von knapp 52 Prozent die Eignerfamilie Kronseder.

    Im vergangenen Jahr steigerte Krones wie bereits bekannt den Nettogewinn um fast acht Prozent auf 299,2 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr sowie die vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigte das Management. Am Vortag hatte der angekündigte Wechsel im Vorstandsvorsitz die Aktie belastet. Bereits im Juni übernimmt der bisherige Vertriebsvorstand Thomas Ricker vom langjährigen Chef Christoph Klenk./men/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    26.923,29€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30.268,37€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    KRONES

    -0,34 %
    -4,56 %
    -11,48 %
    -11,88 %
    -14,33 %
    +15,47 %
    +74,15 %
    +14,34 %
    +1.253,30 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 118,6 auf Tradegate (20. März 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -4,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 165,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 187,00EUR was eine Bandbreite von +24,36 %/+60,38 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu KRONES - 633500 - DE0006335003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über KRONES. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krones erhöht Dividende nach Gewinnanstieg Der Maschinenbauer Krones will nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr mehr Dividende zahlen. So soll die Ausschüttung je Aktie um 20 Cent auf 2,80 Euro angehoben werden, wie der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen aus dem MDax am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     