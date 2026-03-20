Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 20.03. - FTSE Athex 20 stark +3,77 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.066,10 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +4,10 %, Infineon Technologies +3,71 %, Bayer +2,86 %
Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,74 %, Scout24 -1,61 %, GEA Group -1,33 %
Der MDAX steht bei 28.770,98 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.
Top-Werte: Hochtief +2,66 %, AIXTRON +2,57 %, Nordex +2,39 %
Flop-Werte: K+S -2,85 %, TeamViewer -2,51 %, Rational -2,50 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.518,15 PKT und steigt um +0,72 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +5,73 %, Infineon Technologies +3,71 %, AIXTRON +2,57 %
Flop-Werte: TeamViewer -2,51 %, Ottobock -1,35 %, Carl Zeiss Meditec -1,10 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 5.662,58 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,71 %, Bayer +2,86 %, TotalEnergies +1,84 %
Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,74 %, Hermes International -1,56 %, Adyen Parts Sociales -1,23 %
Der ATX bewegt sich bei 5.328,27 PKT und steigt um +0,48 %.
Top-Werte: Lenzing +5,47 %, PORR +2,82 %, voestalpine +2,60 %
Flop-Werte: OMV -2,09 %, Verbund Akt.(A) -2,02 %, Andritz -0,68 %
Der SMI steht bei 12.557,69 PKT und verliert bisher -0,10 %.
Top-Werte: Holcim +3,52 %, Amrize +1,81 %, Novartis +1,78 %
Flop-Werte: Swisscom -1,51 %, Swiss Re -0,70 %, Givaudan -0,49 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.857,49 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Accor +2,51 %, TotalEnergies +1,84 %, Renault +1,60 %
Flop-Werte: Euronext -1,75 %, Hermes International -1,56 %, Publicis Groupe -1,37 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.927,98 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Skanska (B) +1,42 %, SSAB Registered (A) +1,42 %, ABB +1,27 %
Flop-Werte: Getinge (B) -1,09 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,69 %, Securitas Shs(B) -0,32 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.230,00 PKT und steigt um +3,77 %.
Top-Werte: Public Power +4,40 %, Piraeus Port Authority +1,81 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,67 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -0,45 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,38 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,20 %
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