Infineon-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Erholung

Da Infineon einer der größten Profiteure des hohen Energiebedarfes beim KI-Einsatz sein dürfte und Lösungen für mehr Energieeffizienz in Rechenzentren habe, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem von 40 auf 48 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie ihren Höhenflug zumindest auf 44 Euro ausweiten kann.

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befand sich seit ihrem Jahreshoch vom 26.2.26 bei 48,23 Euro in einer steilen Abwärtsbewegung, die am 19.3.26 bei 36,70 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Im frühen Handel des 20.3.26 legte die Aktie um mehr als 5 Prozent auf 39,02 Euro zu.

Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000MG7EMM4, wurde beim Aktienkurs von 39,02 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 44 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,61 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,462 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,462 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC29RP1, wurde beim Aktienkurs 39,02 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 44 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,95 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 33,05 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 33,05 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ6E5N0, wurde beim Aktienkurs 39,02 Euro mit 0,60 - 0,61 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 44 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,09 Euro (+82 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.