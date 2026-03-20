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    China stößt an seine Grenzen

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    Öl-Alarm in China: Geht dem Riesen bald die Kraft aus?

    Die Ölproduktion in China stagniert. Der neue Plan setzt auf 4 Millionen Barrel pro Tag – doch was bedeutet das für Chinas langfristige Energiesicherheit?

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    China stößt an seine Grenzen - Öl-Alarm in China: Geht dem Riesen bald die Kraft aus?
    Foto: OpenAI

    Analysten zufolge stößt China an die Grenzen seiner wirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten, da das Wachstum im Offshore-Bereich nachlässt und die Erschließung teurerer unkonventioneller Ressourcen zunehmend schwieriger wird, wie Reuters berichtet. Laut Branchenexperten dürfte sich die Fördermenge für ein weiteres Jahrzehnt knapp unter dem letztjährigen Rekordwert von 4,32 Millionen Barrel pro Tag (bpd) einpendeln.

    Der am 5. März veröffentlichte Plan Pekings für den Zeitraum 2026-2030 bestätigte diese Ansicht und forderte, die Produktion bei 4 Millionen Barrel pro Tag zu halten. Dadurch wird China auch weiterhin stark auf Importe angewiesen sein. Im letzten Jahr beliefen sich diese auf insgesamt 11,55 Millionen Barrel pro Tag. Zhu Weilin, bis 2016 Chefgeologe bei der China National Offshore Oil Company (CNOOC) sagte dazu: "Die drei nationalen Ölgesellschaften versuchen, dieses Niveau so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Es wird als Mindestmenge angesehen, um unvorhersehbare Versorgungsengpässe bewältigen zu können."

    Das Energieforschungsunternehmen Wood Mackenzie geht davon aus, dass die chinesische Ölproduktion bis 2026 weitgehend stagnieren und anschließend allmählich zurückgehen wird, während Rystad erwartet, dass sich das Produktionswachstum in den nächsten fünf Jahren verlangsamen und zwischen 2028 und 2030 bei etwa 4,36 Millionen Barrel pro Tag seinen Höhepunkt erreichen wird. China baut seinerseits die strategischen Lagerbestände aggressiv aus, um einen Versorgungspuffer zu schaffen.

    Matthew Andre, stellvertretender Forschungsdirektor bei S&P Global Energy, sagte dazu: "Ein Produktionshöhepunkt würde auch die Grenzen des politisch gesteuerten Angebotswachstums aufzeigen und Chinas langfristige Abhängigkeit von den globalen Ölmärkten bekräftigen, selbst wenn sich das Nachfragewachstum verlangsamt."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 109,9USD auf Lang & Schwarz (20. März 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.

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