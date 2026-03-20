Öl-Alarm in China: Geht dem Riesen bald die Kraft aus?

Analysten zufolge stößt China an die Grenzen seiner wirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten, da das Wachstum im Offshore-Bereich nachlässt und die Erschließung teurerer unkonventioneller Ressourcen zunehmend schwieriger wird, wie Reuters berichtet. Laut Branchenexperten dürfte sich die Fördermenge für ein weiteres Jahrzehnt knapp unter dem letztjährigen Rekordwert von 4,32 Millionen Barrel pro Tag (bpd) einpendeln.

Der am 5. März veröffentlichte Plan Pekings für den Zeitraum 2026-2030 bestätigte diese Ansicht und forderte, die Produktion bei 4 Millionen Barrel pro Tag zu halten. Dadurch wird China auch weiterhin stark auf Importe angewiesen sein. Im letzten Jahr beliefen sich diese auf insgesamt 11,55 Millionen Barrel pro Tag. Zhu Weilin, bis 2016 Chefgeologe bei der China National Offshore Oil Company (CNOOC) sagte dazu: "Die drei nationalen Ölgesellschaften versuchen, dieses Niveau so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Es wird als Mindestmenge angesehen, um unvorhersehbare Versorgungsengpässe bewältigen zu können."