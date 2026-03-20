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    Teile von Ölraffinerie in Kuwait nach Drohnenangriff abgeschaltet

    Für Sie zusammengefasst
    • In Kuwait wurden Teile der Raffinerie abgeschaltet
    • Die Raffinerie Mina al Ahmadi war Ziel von Drohnen
    • Feuer brach in mehreren Anlagen es gab keine Opfer
    Teile von Ölraffinerie in Kuwait nach Drohnenangriff abgeschaltet
    Foto: Emphyrio - pixabay

    KUWAIT (dpa-AFX) - In Kuwait sind nach Drohnenangriffen Teile einer Ölraffinerie abgeschaltet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Kuwait Petroleum Corporation (KPC) berichtete, wurde die Ölraffinerie Mina al-Ahmadi am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) Ziel mehrerer Drohnenangriffe. Dabei sei in einigen Anlagen der Raffinerie Feuer ausgebrochen.

    Ersten Informationen zufolge gibt es keine Verletzten oder Tote infolge der Angriffe. KPC erklärte demnach weiter, dass Feuerwehr und Rettungskräfte sofort mit den Löscharbeiten begannen und mehrere Anlagen der Raffinerie abgeschaltet wurden.

    Die Raffinerie war erst am Donnerstag getroffen worden, dabei kam es nach KPC-Angaben zu einem begrenzten Brand. Die Anlage gehört zu den wichtigsten Ölraffinerien des Landes und auch der Golfregion./vee/DP/jha





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