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    Israels Armee

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    Angriffe in Syrien zum Schutz dortiger Drusen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelische Armee griff in Syrien Ziele anzumSchut
    • Drusische Zivilisten in Suwaida wurden verletzt2025
    • Israel sieht Drusen als Verbundene und verteidigte
    Israels Armee - Angriffe in Syrien zum Schutz dortiger Drusen
    Foto: Siarhei - 356130783

    DAMASKUS/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Freitag nach neuer Gewalt in Syrien im Nachbarland Ziele der dortigen Regierung angegriffen. Das israelische Militär sprach von Attacken auf drusische Zivilisten in Suwaida.

    Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien meldete am Morgen ein Wiederaufflammen der Gewalt zwischen Angehörigen der drusischen Minderheit und sunnitischen Stammesgruppen, die von der syrischen Führung unterstützt würden, in der Gegend. Wie viele Opfer es bei den jüngsten Angriffen und Kämpfen seit Montag gegeben habe, sei noch unklar. In der Stadt Suwaida selbst sei am Morgen ein Wohnhaus von einem Geschoss getroffen worden. Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge dabei verletzt.

    Bereits 2025 Vorwürfe gegen Regierungstruppen

    Im Juli 2025 war es in Suwaida zu heftigen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Drusen und sunnitischen Stammesgruppen gekommen. Die Regierung in Damaskus entsandte damals Sicherheitskräfte, um die Lage nach eigener Darstellung zu beruhigen.

    Menschenrechtsorganisationen warfen den Regierungstruppen jedoch brutale Übergriffe auf Drusen vor. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete damals, Angehörige der drusischen Minderheit seien durch Regierungstruppen und mit ihnen verbündeten Kämpfern hingerichtet worden.

    Israel bombardierte auch damals Ziele in Syrien, um laut eigenen Angaben die Drusen zu schützen. Seit dem 20. Juli gilt offiziell eine Waffenruhe. Die syrische Beobachtungsstelle sprach nun von Verstößen gegen das Abkommen.

    Israel sieht Drusen als Verbündete

    Israels Armee sagte am Morgen weiter, sie habe ein Kommandozentrum und Waffen in Militäranlagen der syrischen Führung in Südsyrien ins Visier genommen. Sie werde es nicht zulassen, dass die drusische Bevölkerung in Syrien in Mitleidenschaft gezogen werde. Das israelische Militär werde die Drusen verteidigen. Israel sieht sie als Verbündete, viele Drusen dienen im Land auch freiwillig in der Armee./cir/DP/jha






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