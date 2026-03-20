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    Bechtle: Optimistische Prognose für 2026 – Jetzt mehr erfahren!

    Bechtle behauptet sich 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld: Wachstum beim Geschäftsvolumen, solide Ertragslage, starke Liquidität und vorsichtiger Optimismus für 2026.

    Bechtle: Optimistische Prognose für 2026 – Jetzt mehr erfahren!
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
    • Das Geschäftsvolumen von Bechtle stieg 2025 um 8,1 % auf 8.596,1 Mio. €, wobei fast alle Ländermärkte zum Wachstum beitrugen.
    • Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag bei 324,2 Mio. €, was im Rahmen der Erwartungen und 6,0 % unter dem Vorjahr liegt.
    • Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen zeigte Bechtle eine starke Cashflow-Generation mit einem operativen Cashflow von 289,8 Mio. € und einer Liquidität von 452,0 Mio. €.
    • Die Mitarbeitendenzahl erhöhte sich 2025 um 559 Personen auf 16.360, hauptsächlich durch Akquisitionen, organisch sank die Zahl leicht um 2,0 %.
    • Die Dividende bleibt stabil bei 0,70 € je Aktie, was die Verlässlichkeit und Zuversicht des Unternehmens unterstreicht.
    • Für 2026 erwartet Bechtle ein Wachstum des Geschäftsvolumens zwischen 5 % und 10 %, mit einem Umsatzwachstum von 0 % bis 5 % und einem Ergebnisanstieg von 0 % bis 5 %, trotz globaler Unsicherheiten.

    Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz, bei Bechtle ist am 20.03.2026.

    Der Kurs von Bechtle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,43EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,92 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,28EUR das entspricht einem Minus von -0,55 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.665,81PKT (+0,21 %).


    Bechtle

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    ISIN:DE0005158703WKN:515870





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