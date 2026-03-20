    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref

    ROUNDUP

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fuchs peilt nach Stagnation 2026 Zuwächse an - Aktie gibt leicht nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Fuchs erzielte 2025 in etwa das Vorjahresergebnis EU
    • Hohe Energiepreise und schwache Autoindustrie geld
    • Ausblick wurde negativ bewertet Aktie verlor Werte
    ROUNDUP - Fuchs peilt nach Stagnation 2026 Zuwächse an - Aktie gibt leicht nach
    Foto: FUCHS PETROLUB

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat 2025 in etwa so viel verdient wie im Vorjahr. Es sei "aus geopolitischer Sicht ein anspruchsvolles Jahr" gewesen, sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Freitag. Dabei sei vor allem die US-Zollpolitik herausfordernd gewesen. In Deutschland hätten hohe Energiepreise sowie eine mit Absatzrückgängen kämpfende Autoindustrie belastet. Die im Sommer gekappten Ziele für 2025 erreichten die Mannheimer. Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen wieder Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis an.

    An der Börse kam vor allem der Ausblick nicht so gut an. Die Vorzugsaktie fiel im frühen Handel zeitweise um mehr als drei Prozent und gehörte damit zu den wenigen Verlierern im MDax , den Index für mittelgroße Werte. Zuletzt verringerte sich der Abschlag auf rund ein halbes Prozent. Für Analystin Angelina Glazova von der US-Bank JPMorgan hat der Schmierstoffhersteller zwar im vergangenen Quartal die Erwartungen solide übertroffen, doch die Ziele enttäuschten. Die Konsensschätzungen könnten im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    26.923,29€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30.268,37€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz nur leicht um ein Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um eine Million auf 435 Millionen Euro. Analysten hatten mit einem leichten Ergebnisrückgang gerechnet.

    Während das Unternehmen vor allem in der Region Asien-Pazifik operativ deutlich mehr verdiente, ging das Ergebnis in Nord- und Südamerika um fast ein Fünftel zurück. Fuchs führte dies unter anderem auf Anlaufkosten im Neukundengeschäft in Nordamerika zurück. In der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) konnte das Unternehmen das Ergebnis vor allem dank Deutschland und Nordeuropa leicht verbessern.

    Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 306 Millionen Euro, ein Plus von einem Prozent. Die Dividende je Vorzugsaktie soll um sechs Cent auf 1,23 Euro steigen.

    Im laufenden Jahr rechnen die Mannheimer mit einer Besserung. Der Umsatz soll auf 3,7 Milliarden Euro steigen und der operative Gewinn (Ebit) sich auf 450 Millionen Euro erhöhen. Dabei geht das Unternehmen von keiner deutlichen Aufhellung des ökonomischen Marktumfelds aus. Die Ziele liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen./mne/men/jha/

    FUCHS Pref

    -2,26 %
    -6,55 %
    -13,15 %
    -14,72 %
    -36,17 %
    -13,52 %
    -18,48 %
    -15,28 %
    +116,22 %
    ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 28.658 auf Ariva Indikation (20. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -6,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,14 Mrd..

    FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +48,85 %/+67,07 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu FUCHS Pref - A3E5D6 - DE000A3E5D64

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über FUCHS Pref. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Fuchs peilt nach Stagnation 2026 Zuwächse an - Aktie gibt leicht nach Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat 2025 in etwa so viel verdient wie im Vorjahr. Es sei "aus geopolitischer Sicht ein anspruchsvolles Jahr" gewesen, sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Freitag. Dabei sei vor allem die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     