BERENBERG stuft RATIONAL AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Wegen einer gestiegenen Steuerquote habe der Großküchenausrüster im vergangenen Jahr die Konsenserwartungen lediglich erfüllt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstagnachmittag. Die Hinweise verdichteten sich indes, dass das Unternehmen zu seinem üblichen Wachstumsrhythmus zurückkehre./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 642EUR auf Tradegate (20. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Fraser Donlon
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 835
Kursziel alt: 835
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fraser Donlon
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 835
Kursziel alt: 835
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