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    BERENBERG stuft SAF-Holland auf 'Buy'

    BERENBERG stuft SAF-Holland auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAF-Holland mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die breiten Zielspannen für 2026, die der Nutzfahrzeugzulieferer mit den endgültigen Jahreszahlen veröffentlicht habe, spiegelten das unsichere Geschäftsumfeld wider, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstageband. SAf-Holand habe seine Fähigkeit bewiesen, zyklische Abschwünge mit seiner Kostenflexibilität zu meistern. Die negative Kursreaktion sei übertrieben, und eine deutlichere Erholung des US-Marktes würde moderates Aufwärtspotenzial beinhalten./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 16,70EUR auf Tradegate (20. März 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Yasmin Steilen
    Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 23
    Kursziel alt: 23
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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