    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)

    ROUNDUP/Sparprogramm und Netzumbau

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Fedex steigert Prognose durch Netzumbau und Sparen
    • Umsatz stieg um acht Prozent auf 24 Milliarden und
    • BereinigterGewinn je Aktie Ziel zwischen 19 und 20
    ROUNDUP/Sparprogramm und Netzumbau - Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern Fedex hat trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie der US-Zollpolitik die Gewinnerwartung für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erhöht. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm, wie der DHL- und UPS-Konkurrent am Donnerstag nach Börsenschluss in Memphis mitteilte. Im dritten Quartal konnte Fedex Umsatz und Ergebnisse steigern. Die Aktie legte am Freitag vorbörslich um mehr als zehn Prozent zu. Neben der erhöhten Prognose überzeugten die Investoren auch die Quartalszahlen. Diese fielen besser als erwartet aus.

    Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 peilt Fedex nun beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie ein Anstieg auf 19,30 bis 20,10 US-Dollar an. Bislang hatte der Konzern mit maximal 19 Dollar gerechnet. Die neue Prognose liegt über der bisherigen Erwartung der Experten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Post AG!
    Long
    41,94€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,35€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Logistikkonzern gilt oft als wirtschaftlicher Gradmesser, da sein Geschäft eine breite Palette von Branchen und Verbrauchern auf der ganzen Welt abdeckt. Fedex rechnet zwar nicht damit, dass sich der Krieg im Nahen Osten direkt auf das eigene Geschäft auswirkt. Allerdings belasteten etwa die aufgrund des Konflikts höheren Energiepreise die Weltwirtschaft, erklärte das Unternehmen.

    Die Nachfragetrends blieben vor dem vierten Quartal im Wesentlichen unverändert, sagte Unternehmenschef Raj Subramaniam in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die ersten beiden Märzwochen verliefen in etwa im Rahmen der eigenen Erwartungen. Zudem teilte der Konzern mit, die Ausgliederung des Frachtgeschäfts sei weiterhin für Juni geplant.

    In den drei Monaten bis Ende Februar kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 24 Milliarden Dollar. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich um mehr als 16 Prozent auf 5,25 Dollar. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 1,06 Milliarden Dollar und damit ebenfalls gut 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./mne/zb/men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 44,84 auf Tradegate (20. März 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -3,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 53,26 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -6,04 %/+34,23 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Parcel Service Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Sparprogramm und Netzumbau Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt zu Der US-Logistikkonzern Fedex hat trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie der US-Zollpolitik die Gewinnerwartung für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erhöht. Grund für die erhöhte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     