IT-Dienstleister Bechtle bleibt beim Ausblick verhalten - Dividende stabil

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,50 % und einem Kurs von 27,44 auf Tradegate (20. März 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -23,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 3,17 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +68,07 %/+98,62 % bedeutet.