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    IT-Dienstleister Bechtle bleibt beim Ausblick verhalten - Dividende stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Bechtle setzt sich verhaltene Ziele fuer 2026 plus
    • Umsatz und Ergebnis sollen zwischen null und fuenf
    • Dividende bleibt stabil trotz Gewinnrueckgang um 7
    IT-Dienstleister Bechtle bleibt beim Ausblick verhalten - Dividende stabil
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle setzt sich nach dem holprigen Geschäft im Vorjahr verhaltene Ziele für 2026. Umsatz und Vorsteuerergebnis dürften in einer Bandbreite von null bis 5 Prozent zulegen, teilte der MDax -Konzern am Freitag in Neckarsulm mit. Beim Umsatz hatten Analysten leicht mehr, beim Ergebnis deutlich höhere Steigerungen auf dem Zettel. Das Ergebnis werde auch weiterhin von Investitionen in die eigene IT sowie Zukäufen beeinflusst, hieß es.

    "Wir rechnen auch für 2026 mit Gegenwind aufgrund der herausfordernden Rahmenbedingungen", sagte Finanzchef Christian Jehle laut Mitteilung. "Gleichwohl ist unser Anspruch, auch im laufenden Geschäftsjahr profitables Wachstum über dem Marktniveau zu realisieren." Die Dividende soll trotz eines Gewinnrückgangs um knapp sieben Prozent auf 229,2 Millionen Euro mit 70 Cent je Aktie stabil bleiben./men/jha/

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    ISIN:DE0005158703WKN:515870

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,50 % und einem Kurs von 27,44 auf Tradegate (20. März 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -23,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 3,17 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +68,07 %/+98,62 % bedeutet.




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