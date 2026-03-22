    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Stress, Angst, Einsamkeit

    789 Aufrufe 789 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zwei Drittel der Amerikaner können sich ihr Leben nicht mehr leisten

    Selbst Essen mit Freunden wird zum Luxus. Millionen sagen Einladungen ab und verschweigen den wahren Grund. Geldmangel frisst sich ins Sozialleben – und treibt immer mehr Menschen in Einsamkeit.

    Für Sie zusammengefasst
    Stress, Angst, Einsamkeit - Zwei Drittel der Amerikaner können sich ihr Leben nicht mehr leisten
    Foto: Addictive Stock - imageBROKER.com

    Die wirtschaftliche Belastung in den USA zeigt zunehmend soziale Folgen: Immer mehr Menschen ziehen sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück, weil sie es sich schlicht nicht mehr leisten können. Laut einer aktuellen Umfrage des CFP Board haben zwei Drittel der Amerikaner in den vergangenen zwei Jahren mindestens eine Einladung abgesagt – nicht aus Zeitmangel, sondern aus finanziellen Gründen.

    Betroffen sind dabei längst nicht nur kostspielige Events wie Hochzeiten oder Urlaubsreisen. Auch alltägliche Treffen wie Restaurantbesuche, Konzerte oder Familienfeiern werden zunehmend zur finanziellen Hürde. Besonders auffällig: Die meisten sprechen nicht offen darüber. 56 Prozent der Befragten gaben an, Freunden oder Familie nie gesagt zu haben, dass Geld der wahre Grund für ihre Absage war. Stattdessen werden Ausreden gesucht – ein Verhalten, das den sozialen Rückzug weiter verstärkt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.035,23€
    Basispreis
    4,36
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.150,00€
    Basispreis
    4,62
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Folge ist eine wachsende Isolation, die eine bereits bestehende Einsamkeitskrise verschärft. Studien zeigen, dass finanzielle Sorgen eng mit Stress, Angst und sozialer Entfremdung verknüpft sind. "Die diesjährigen Ergebnisse zeigen, dass sich Menschen im ganzen Land nicht nur gespalten fühlen, sondern auch entfremdet", zitiert Fortune Arthur C. Evans Jr., CEO der American Psychological Association. Ein solches Gefühl der Isolation könne langfristig auch die psychische und körperliche Gesundheit beeinträchtigen.

    Besonders stark betroffen sind jüngere Generationen. Laut Harvard Kennedy School geben 42 Prozent der unter 30-Jährigen an, finanziell kaum über die Runden zu kommen. Gleichzeitig fühlt sich mehr als die Hälfte der Generation Z laut Bank of America nicht in der Lage, sich das gewünschte Leben zu leisten. Der soziale Druck wächst dadurch zusätzlich: Wer sich Aktivitäten nicht leisten kann, fühlt sich oft abgehängt.

    Das CFP Board spricht in diesem Zusammenhang von "finanziellem FOMO" – der Angst, gesellschaftlich den Anschluss zu verlieren, weil man mit den Ausgaben im Freundeskreis nicht mithalten kann. Diese Diskrepanz beeinflusst nicht nur das Verhalten, sondern auch die Wahrnehmung der eigenen finanziellen Situation.

    Trotz der zunehmenden Belastung bleibt Geld für viele ein Tabuthema. Mehr als 80 Prozent der Amerikaner vermeiden es bewusst, über finanzielle Probleme zu sprechen. Gleichzeitig berichten Umfragen, dass steigende Geldsorgen Beziehungen belasten und sogar den Schlaf beeinträchtigen.

    Einige versuchen, dem Trend entgegenzuwirken, indem sie offener mit ihrer Situation umgehen und günstigere Alternativen vorschlagen. Doch insgesamt zeigt sich ein klares Bild: Die wirtschaftliche Realität zwingt viele Amerikaner zum Rückzug – mit spürbaren Folgen für ihr soziales Leben und ihr Wohlbefinden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6864,70Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stress, Angst, Einsamkeit Zwei Drittel der Amerikaner können sich ihr Leben nicht mehr leisten Selbst Essen mit Freunden wird zum Luxus. Millionen sagen Einladungen ab und verschweigen den wahren Grund. Geldmangel frisst sich ins Sozialleben – und treibt immer mehr Menschen in Einsamkeit.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     