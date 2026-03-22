Zwei Drittel der Amerikaner können sich ihr Leben nicht mehr leisten

Betroffen sind dabei längst nicht nur kostspielige Events wie Hochzeiten oder Urlaubsreisen. Auch alltägliche Treffen wie Restaurantbesuche, Konzerte oder Familienfeiern werden zunehmend zur finanziellen Hürde. Besonders auffällig: Die meisten sprechen nicht offen darüber. 56 Prozent der Befragten gaben an, Freunden oder Familie nie gesagt zu haben, dass Geld der wahre Grund für ihre Absage war. Stattdessen werden Ausreden gesucht – ein Verhalten, das den sozialen Rückzug weiter verstärkt.

Die wirtschaftliche Belastung in den USA zeigt zunehmend soziale Folgen: Immer mehr Menschen ziehen sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück, weil sie es sich schlicht nicht mehr leisten können. Laut einer aktuellen Umfrage des CFP Board haben zwei Drittel der Amerikaner in den vergangenen zwei Jahren mindestens eine Einladung abgesagt – nicht aus Zeitmangel, sondern aus finanziellen Gründen.

Die Folge ist eine wachsende Isolation, die eine bereits bestehende Einsamkeitskrise verschärft. Studien zeigen, dass finanzielle Sorgen eng mit Stress, Angst und sozialer Entfremdung verknüpft sind. "Die diesjährigen Ergebnisse zeigen, dass sich Menschen im ganzen Land nicht nur gespalten fühlen, sondern auch entfremdet", zitiert Fortune Arthur C. Evans Jr., CEO der American Psychological Association. Ein solches Gefühl der Isolation könne langfristig auch die psychische und körperliche Gesundheit beeinträchtigen.

Besonders stark betroffen sind jüngere Generationen. Laut Harvard Kennedy School geben 42 Prozent der unter 30-Jährigen an, finanziell kaum über die Runden zu kommen. Gleichzeitig fühlt sich mehr als die Hälfte der Generation Z laut Bank of America nicht in der Lage, sich das gewünschte Leben zu leisten. Der soziale Druck wächst dadurch zusätzlich: Wer sich Aktivitäten nicht leisten kann, fühlt sich oft abgehängt.

Das CFP Board spricht in diesem Zusammenhang von "finanziellem FOMO" – der Angst, gesellschaftlich den Anschluss zu verlieren, weil man mit den Ausgaben im Freundeskreis nicht mithalten kann. Diese Diskrepanz beeinflusst nicht nur das Verhalten, sondern auch die Wahrnehmung der eigenen finanziellen Situation.

Trotz der zunehmenden Belastung bleibt Geld für viele ein Tabuthema. Mehr als 80 Prozent der Amerikaner vermeiden es bewusst, über finanzielle Probleme zu sprechen. Gleichzeitig berichten Umfragen, dass steigende Geldsorgen Beziehungen belasten und sogar den Schlaf beeinträchtigen.

Einige versuchen, dem Trend entgegenzuwirken, indem sie offener mit ihrer Situation umgehen und günstigere Alternativen vorschlagen. Doch insgesamt zeigt sich ein klares Bild: Die wirtschaftliche Realität zwingt viele Amerikaner zum Rückzug – mit spürbaren Folgen für ihr soziales Leben und ihr Wohlbefinden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6864,70 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer