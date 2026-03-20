Bechtle Aktie deutlicher Kursrutsch - -10,51 % - 20.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bechtle Aktie. Mit einer Performance von -10,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,00 %, geht es heute bei der Bechtle Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Bechtle Verluste von -40,12 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -20,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -40,54 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

Bechtle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,01 % 1 Monat -21,23 % 3 Monate -40,12 % 1 Jahr -36,83 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,34 Mrd.EUR € wert.

Der IT-Dienstleister Bechtle setzt sich nach dem holprigen Geschäft im Vorjahr verhaltene Ziele für 2026. Umsatz und Vorsteuerergebnis dürften in einer Bandbreite von null bis 5 Prozent zulegen, teilte der MDax -Konzern am Freitag in Neckarsulm …

Bechtle behauptet sich 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld: Wachstum beim Geschäftsvolumen, solide Ertragslage, starke Liquidität und vorsichtiger Optimismus für 2026.

In 2025, the company delivered solid growth in business volume and resilient earnings, ending the year with strong momentum and a confident yet cautious outlook for 2026.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,86 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -5,44 %. HPI notiert im Plus, mit +16,67 %. Accenture Registered (A) verliert -0,96 %

Bechtle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.