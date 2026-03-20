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    Bechtle Aktie deutlicher Kursrutsch - -10,51 % - 20.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bechtle Aktie bisher Verluste von -10,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Besonders beachtet! - Bechtle Aktie deutlicher Kursrutsch - -10,51 % - 20.03.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

    Bechtle aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bechtle Aktie. Mit einer Performance von -10,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,00 %, geht es heute bei der Bechtle Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Bechtle Verluste von -40,12 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -20,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -40,54 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

    Bechtle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,01 %
    1 Monat -21,23 %
    3 Monate -40,12 %
    1 Jahr -36,83 %

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,34 Mrd.EUR € wert.

    IT-Dienstleister Bechtle bleibt beim Ausblick verhalten - Dividende stabil


    Der IT-Dienstleister Bechtle setzt sich nach dem holprigen Geschäft im Vorjahr verhaltene Ziele für 2026. Umsatz und Vorsteuerergebnis dürften in einer Bandbreite von null bis 5 Prozent zulegen, teilte der MDax -Konzern am Freitag in Neckarsulm …

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    Bechtle Forecasts Bright Performance in 2026: Key Insights for Investors


    In 2025, the company delivered solid growth in business volume and resilient earnings, ending the year with strong momentum and a confident yet cautious outlook for 2026.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,86 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -5,44 %. HPI notiert im Plus, mit +16,67 %. Accenture Registered (A) verliert -0,96 %

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    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    -15,30 %
    -23,41 %
    -24,85 %
    -42,59 %
    -39,48 %
    -38,46 %
    -53,79 %
    +113,46 %
    +397,00 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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