Ölpreise auf hohem Niveau stabilisiert





White House PANICS After SHOCK Dropsite Report

mit Jeremy Scahill





Hier wird diskutiert, dass der Krieg nicht so schnell vorbei sein wird. (auch wenn wir von Uncle Sam 24/7 aus den i§raäl!schen/usamerikanischen Medien namens Tagesschau und Tagesthemen etwas anders hören; kleiner hämischer + zugespitzter Kommentar meinerseits, da die ARD über Ihre eingebundenen Korrespondenten fast eins zu eins ständig den !df und. i§raäl!sche Propaganda wiedergibt).





+ Dass die I§raäl!s mit der aktuell noch nicht bestätigten Liquidierung Laridschanis den möglichen Hauptverhandlungsführer für einen möglichen verhandelten Ausweg ermordet haben.





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Es ist schon Wahnsinn, wie unsere gesellschaftliche "Elite" verroht ist, wie hier über die Ermordung von Geistlichen/ Regierungsmitgliedern/ Zivilisten anderer Länder mit einer Leichtigkeit in DE gesprochen wird, man mag von Ihnen halten was man möchte.

Man stelle sich vor die hätten blaue Augen und blondes Haar, oder es wären gar I§raäl!s / Ukrainer; meine Güte wäre hier was in unseren Journalistenzirkeln von Bild, SZ , FAZ, etc inkl. ÖRR und der dt. TalkshowSchickeria (mit den immer gleichen "Experten") los.















