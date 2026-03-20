Ölpreise auf hohem Niveau stabilisiert
- Oelpreise stoppen den juengsten Hoehenflug vorerst
- Brent Rohol um 109 US Dollar auf gleichem Niveauen
- Drohnenangriffe stilllegen Raffinerien und Anlagens
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben den jüngsten Höhenflug vorerst gestoppt. Am Morgen wurde Rohöl der Sorte Brent bei etwa 109 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Am Donnerstag war die Notierung noch zeitweise bis auf knapp 120 Dollar gestiegen, nach Angriffen auf die Gasindustrie in Katar und dem Iran.
Zwar zeichnet fast drei Wochen nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran weiter kein Ende des Kriegs ab. Zuletzt ist die Lage aber zumindest nicht weiter eskaliert. Zudem kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass Israel keine Energieanlagen im Iran mehr angreifen werde.
Allerdings gingen die Angriffe auch am Freitag weiter. In Kuwait wurden mehrere Anlagen einer Raffinerie nach einem Drohnenangriff, der einen Brand verursachte, stillgelegt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Kuna auf Twitter mitteilte. Das Opec-Mitglied hat bereits zuvor wie andere Förderstaaten auch die Produktion wegen voller Öllager gedrosselt.
Rohstoffexperten der Commerzbank rechnen weiter mit einem hohen Niveau der Ölpreise. Denn nach wie vor zeichne sich keine baldige Wiederaufnahme der Lieferungen durch die Straße von Hormus ab. Der Seeweg ist wichtig für den Transport von Öl und Gas./jkr/jsl/jha/
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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...nicht wir "brauchen", sondern wir verdienen.......und ratet mal wer?
Quelle:
........Irankrieg - Ölmultis erwarten milliardenschwere Zusatzeinnahmen
Der steigende Ölpreis beschert den großen Ölkonzernen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Allein US-Unternehmen könnten laut Experten in diesem Jahr mit mehr als 60 Mrd. Dollar zusätzlich rechnen
Der Irankrieg spült den Ölmultis zusätzliche Einnahmen in die Kassen – und das in Milliardenhöhe. Laut einer Einschätzung der norwegischen Beratungsfirma Rystad Energy dürften allein amerikanische Ölkonzerne mit einem Plus in Höhe von 63,4 Mrd. Dollar rechnen, sollte der Ölpreis für den Rest des Jahres auf einem durchschnittlichen Niveau von 100 Dollar verbleiben. Die Financial Times zitiert zudem Berechnungen der Investmentbank Jefferies, wonach US-Produzenten nur in diesem Monat auf Zusatzeinnahmen von 5 Mrd. Dollar kommen dürften.
Massiver Ausbau von alternativen Energien und Speicherung des Stroms bei Überschuss ist die Lösung für Unabhängigkeit und Umwelt.
Ünrigens kann dir jeder E Autofahrer erzählen , dass er gerade keine Kostenexplosion an der Ladesäule sieht...
Klar wird das bei einigen Industrien etwas länger dauern, aber es ist möglich.
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