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    Crash-Gefahr?

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    Krypto stagniert – Bitcoin vor Absturz auf 20.000 US-Dollar?

    Während der Kryptomarkt am Freitag weitgehend seitwärts tendiert, zeigt der Optionsmarkt zunehmende Erwartungen an einen möglichen Bitcoin-Absturz.

    Crash-Gefahr? - Krypto stagniert – Bitcoin vor Absturz auf 20.000 US-Dollar?
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt zeigt sich am Freitagvormittag weitgehend richtungslos. Bitcoin notiert zuletzt 0,85 Prozent im Plus und stellt damit eine Ausnahme unter den führenden Kryptowährungen dar. Ethereum, XRP, BNB, Solana und Doge tendieren hingegen leicht schwächer. Auf Wochensicht zeigt sich ein gegensätzliches Bild: Während viele Altcoins Zugewinne von bis zu drei Prozent verbuchen, liegt Bitcoin mit rund 0,9 Prozent im Minus.

    600 Millionen US-Dollar Wette auf den Crash

    Besondere Aufmerksamkeit richtet sich aktuell auf den Optionsmarkt. Kurz vor dem großen Quartalsverfall an der Derivatebörse Deribit hat sich ein bemerkenswertes Volumen von rund 596 Millionen US-Dollar in Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 20.000 US-Dollar angesammelt. Die Option zählen inzwischen zu den drei beliebtesten Kontrakten.

    Neben dem 20.000-Dollar-Niveau konzentrieren sich große Positionen auch bei 75.000 US-Dollar mit einem Volumen von 687 Millionen US-Dollar sowie bei 125.000 US-Dollar mit einem Volumen von 740 Millionen US-Dollar.

    Doch die hohe Nachfrage nach extrem niedrigen Absicherungsniveaus ist nicht zwangsläufig ein klares Crash-Signal. Marktbeobachter weisen darauf hin, dass viele Händler diese weit entfernten Put-Optionen verkaufen, um Prämien einzunehmen.

    Optionsmarkt bleibt leicht optimistisch

    Trotz der erhöhten Unsicherheit, unter anderem durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten, signalisiert der Optionsmarkt insgesamt eine leicht optimistische Grundhaltung. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,63 und zeigt damit eine Übergewichtung von Call-Optionen, die typischerweise für steigende Kurse eingesetzt werden.

    Das gesamte offene Interesse beläuft sich auf 195.719 BTC, davon entfallen 120.236 BTC auf Calls und 75.482 BTC auf Puts. Das Preisniveau, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen, liegt derzeit bei 75.000 US-Dollar.

     

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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