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    BERENBERG stuft VODAFONE auf 'Buy'

    BERENBERG stuft VODAFONE auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 119 auf 123 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2027 und 2028 nach den jüngsten Quartalszahlen erhöht, schrieb Paul Sidney am Donnerstagnachmittag. Er ist zunehmend optimistisch, dass die Briten sich in ihren wichtigsten Märkten gut entwickeln, und traut ihnen in den kommenden Jahren eine Trendwende hin zu einem deutlichen Wachstum der Barmittel sowie der Dividenden zu. Die Bewertung innerhalb der europäischen Branche bleibe günstig./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 1,260EUR auf Tradegate (20. März 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Paul Sidney
    Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1,23
    Kursziel alt: 1,19
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



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