BERENBERG stuft SANOFI auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Zurückhaltung der Anleger vor der Strategievorstellung des neuen Chefs bremse den Aktienkurs des Pharmakonzerns, schrieb Luisa Hector am Donnerstagabend. Zudem sehe es im Forschungs- und Entwicklungsbereich holprig aus - hinter den Kulissen gebe es hier aber Fortschritte. Aktuell gebe es nur begrenzt Kurstreiber. Doch die äußerst attraktive Bewertung preise sogar mehr als die gesamte Profukt-Pipeline aus./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 78,39EUR auf Tradegate (20. März 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

