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    Milliarden-Wette auf KI

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    Nvidia wird unverzichtbar: Warum AWS jetzt alles auf eine Karte setzt

    Amazon baut seine KI massiv aus und setzt auf Nvidia. Der Deal zeigt, wie sich Machtverhältnisse im Cloud-Markt verschieben – mit weitreichenden Folgen.

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    Milliarden-Wette auf KI - Nvidia wird unverzichtbar: Warum AWS jetzt alles auf eine Karte setzt
    Foto: NVIDIA Corporation

    Der Chipkonzern Nvidia sichert sich einen strategischen Großauftrag von Amazon Web Services (AWS) und festigt damit seine Schlüsselrolle im globalen KI-Boom. Der Cloud-Anbieter plant, bis Ende 2027 rund eine Million Grafikprozessoren zu installieren, um seine Infrastruktur massiv auszubauen. Ein Nvidia-Manager bestätigte den mehrjährigen Rollout gegenüber Reuters.

    AWS will die Systeme nutzen, um fortschrittliche KI-Anwendungen zu betreiben, die komplexe Abläufe eigenständig planen und ausführen können. Parallel arbeiten beide Unternehmen enger bei Netzwerken und Rechenzentrumsarchitektur zusammen.

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    Nachfrage verschiebt sich Richtung Anwendung

    Der Deal zeigt, wie sich die Nachfrage innerhalb der KI-Wertschöpfung verschiebt. Während Training lange dominierte, gewinnt der Betrieb fertiger Modelle stark an Bedeutung. Laut Branchenbeobachtern entfällt inzwischen rund zwei Drittel der Rechenleistung auf sogenannte Inferenz, also die Nutzung von KI in Echtzeit. 2023 lag dieser Anteil noch bei etwa einem Drittel.

    Dermot McGrath von ZenGen Labs erklärt: "Nvidia entwickelt sich zur Infrastruktur-Ebene hinter den Cloud-Anbietern und ist für diese nicht mehr nur ein Chiphersteller." Der Markt für Inferenz-Chips könnte 2026 ein Volumen von über 50 Milliarden US-Dollar erreichen, basierend auf Schätzungen von Deloitte.

     

    AWS setzt auf Flexibilität – und Abhängigkeit

    AWS verfolgt weiterhin eine Doppelstrategie. Der Konzern entwickelt eigene KI-Chips, integriert aber gleichzeitig Nvidia-Technologie tief in seine Systeme. Kunden können beide Lösungen kombinieren. Diese Offenheit verschafft AWS laut Experten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber stärker abgeschotteten Konkurrenten.

    Doch die Abhängigkeit bleibt. "Cloud-Anbieter streben langfristig nach Unabhängigkeit, benötigen aber kurzfristig Nvidia, um wettbewerbsfähig zu bleiben", sagt Infrastrukturstrategin Pichapen Prateepavanich.

    Machtverschiebung in der Infrastruktur

    Investoren sehen bereits eine grundlegende Veränderung. Berna Misa von Boardy Ventures spricht von einem "Infrastrukturwechsel". Nvidia verankere seinen gesamten Technologie-Stack direkt in den Rechenzentren von AWS.

    Die Konsequenz ist tiefgreifend. Je stärker Nvidia in die Systeme integriert ist, desto schwieriger wird ein Wechsel. Misa betont: "Wenn man so tief in die Infrastruktur seiner Kunden eingedrungen ist, werden die Wechselkosten und die daraus resultierende Kontext-Ebene zum Schutzwall."

    Politischer Druck bleibt hoch

    Der Deal fällt in eine Phase wachsender geopolitischer Spannungen. US-Behörden untersuchen derzeit mutmaßlichen Schmuggel von Nvidia-Chips nach China. Gleichzeitig unterliegen Hochleistungschips seit 2022 strengen Exportkontrollen.

    Die neue Partnerschaft dürfte die technologische Kluft weiter vergrößern – und zeigt, wie zentral Nvidia für die Zukunft der KI geworden ist.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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