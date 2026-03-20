Schröder begrüßt Linie von Merz in Iran-Krieg
- Schroeder begruesst Merz verweigert US militarhilfe
- Schroeder findet Konflikt im Iran aehnlich Vietnam
- Deutschland lehnte 2003 Beteiligung am Irak Krieg
BERLIN (dpa-AFX) - Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) begrüßt die Haltung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), den USA eine militärische Unterstützung im Iran-Krieg zu verweigern. "Das kann man nicht machen, auf gar keinen Fall", sagte Schröder der "Süddeutschen Zeitung" zu der Frage, ob sich Deutschland an einer militärischen Intervention beteiligen solle, um wieder einen Öltransport durch die vom Iran blockierte Straße von Hormus zu ermöglichen.
"Was die Amerikaner und die Israelis da tun, das finde ich zum Verzweifeln. Das ist im Grunde ein Krieg, der auch aus ideologischen Gründen geführt wird, den man nicht wirklich gewinnen kann, und der mich sehr an den Vietnamkrieg erinnert", sagte Schröder. Die Festigkeit des Machtapparats im Iran sei unterschätzt worden. "Hier wird ja - in Anführungsstrichen - aus Sicht vieler Iraner auch ein Stellvertreter Gottes angegriffen und nicht nur der Führer einer normalen Zivilmacht."
Schröder hatte 2003 als sozialdemokratischer Kanzler Nein zu einer deutschen Beteiligung an der US-Invasion im Irak gesagt. Die Amerikaner hatten damals eine "Koalition der Willigen" gebildet, der sich auch einige europäische Bündnispartner anschlossen, darunter Großbritannien und Spanien. Deutschland und Frankreich lehnten die Militärmission ab./shy/DP/jha
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...nicht wir "brauchen", sondern wir verdienen.......und ratet mal wer?
Quelle:
........Irankrieg - Ölmultis erwarten milliardenschwere Zusatzeinnahmen
Der steigende Ölpreis beschert den großen Ölkonzernen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Allein US-Unternehmen könnten laut Experten in diesem Jahr mit mehr als 60 Mrd. Dollar zusätzlich rechnen
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Ünrigens kann dir jeder E Autofahrer erzählen , dass er gerade keine Kostenexplosion an der Ladesäule sieht...
Klar wird das bei einigen Industrien etwas länger dauern, aber es ist möglich.
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