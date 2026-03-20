FintechWerx kooperiert mit dem BCIT bei vorausschauenden, datengestützten Finanzentscheidungen

Vancouver, British Columbia – 19. März 2026 / IRW-Press / Fintechwerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich, mit dem Business Information Technology Management („BITMAN“)-Programm des BCIT im Rahmen von zehnwöchigen Praktika für zwei Gruppen von jeweils vier studentischen Business Analysts zusammenzuarbeiten.

Unter Anleitung von zwei Dozenten werden die Teilnehmer eine Gap-Analyse durchführen, potenzielle Chancen ermitteln und Empfehlungen zur Abstimmung von Technologie, Prozessen und Mitarbeitern geben. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf dem Einsatz prädiktiver Analysen, um intelligentere, datengestützte Finanzentscheidungen zu fördern.

Die BITMAN-Teams werden laut Mitbegründer und CEO George Hofsink ihre Kreativität, ihr kritisches Denken und ihre technologischen Fähigkeiten unter Beweis stellen können, um die AI-Werx-Initiative zu stärken, die Händleranalysen, Onboarding-Automatisierung und Betrugsbekämpfung umfasst.

„Diese Vereinbarung stellt eine ideale Ergänzung dar, um die KI-Fähigkeiten unserer Plattform weiter auszubauen und gleichzeitig Studierenden praxisnahe Erfahrungen in einem technologiegetriebenen Unternehmensumfeld zu bieten“, sagte Hofsink.

„Das Unternehmen ermöglicht einen Einblick in viele Bereiche des BITMAN-Lehrplans“, erklärt Tanner Brine, Programmleiter und Consulting Project Coordinator.

„FintechWerx ist ein idealer Partner, um Einblicke in eine Reihe von Themen und Szenarien zu vermitteln, die einen Großteil des auf KI, Datenanalyse und Unternehmenssysteme ausgerichteten Kernlehrplans von BITMAN abdecken“, fügt Brine hinzu.

FintechWerx mit Hauptsitz in Vancouver sieht die Partnerschaft mit dem BCIT als natürliche Erweiterung seines Engagements für die Förderung lokaler Talente zusammen mit lokaler Technologie. FintechWerx wird die Teams in der kommenden Woche zum Start des Programms begrüßen, die Abschlusspräsentation ist für den 22. Mai 2026 geplant.

Über das BITMAN-Programm des BCIT

Das BCIT-Programm „Business Information Technology Management“ bereitet Studierende darauf vor, an der Schnittstelle von Wirtschaft und Technologie Führungsaufgaben zu übernehmen. Durch praxisorientiertes, branchenbezogenes Lernen erwerben die Absolventen Kompetenzen in den Bereichen KI-Management, Datenanalyse, Unternehmenssysteme und digitale Strategie. Das abschließende Business-Consulting-Projekt von BITMAN bringt Studierende mit realen Organisationen zusammen, um reale Probleme zu lösen, und schlägt so eine Brücke zwischen Hörsaal und Vorstandsetage.