Vincorion-IPO stark gefragt: Aktie startet 14 Prozent über dem Angebotspreis

Mit einer möglichen Greenshoe-Option beläuft sich das Gesamtvolumen des Börsengangs auf rund 345 Millionen Euro. Nach dem Börsengang wird der Streubesitz voraussichtlich bei etwa 52,5 Prozent liegen, während der Hauptaktionär, STAR Capital, rund 47,5 Prozent der Aktien weiterhin hält.

Vincorion hat sich auf Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungstechnologien spezialisiert. Das Unternehmen aus Wedel bei Hamburg hat 20,3 Millionen Aktien zu einem Preis von 17,00 Euro je Aktie angeboten. Mit einem ersten Kurs von 19,30 Euro je Aktie notiert die Aktie rund 14 Prozent über dem Angebotspreis und bringt dem Unternehmen eine Marktbewertung von etwa 965 Millionen Euro ein.

Vincorion, das 2021 von Jenoptik abgespalten wurde, hat ein Portfolio von Systemlösungen, die vor allem in Verteidigungsplattformen wie dem Leopard 2 Panzer, dem Schützenpanzer Puma und Luftabwehrsystemen wie Iris-T eingesetzt werden.

Schon im Vorfeld hatte Vincorion auf reges Interesse gestoßen: Cornerstone-Investoren wie Fidelity International, Invesco Asset Management und T. Rowe Price sicherten sich Aktien im Gesamtwert von rund 105 Millionen Euro. Das Orderbuch war binnen weniger Tage mehrfach überzeichnet, wie die Emissionsbanken mitteilten.

Privatanleger hingegen wurden bei der Zuteilung kaum berücksichtigt, sie ergatterten lediglich rund 2,5 Prozent der Aktien. Auch die starke Überzeichnung des Angebots – das Orderbuch wurde bereits einen Tag früher als erwartet geschlossen – zeugt von der großen Nachfrage.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Rüstungszulieferer einen Umsatz von etwa 240 Millionen Euro, bei einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 22 Prozent. Das Unternehmen profitiert von der stetig steigenden Nachfrage im Verteidigungssektor, dessen adressierbarer Markt im Jahr 2025 auf etwa zwölf Milliarden Euro geschätzt wurde und bis 2030 jährlich um etwa acht Prozent wachsen soll.

Die fundamentalen Zahlen von Vincorion sprechen für sich: Ein Umsatzwachstum von 18 Prozent und ein Rekord-Auftragsbestand von 1,1 Milliarden Euro zum Jahreswechsel stellen beeindruckende Kennzahlen dar. Insbesondere das Produktportfolio, das auf bekannte Verteidigungssysteme wie Leopard 2 und Patriot setzt, kommt im aktuellen Marktumfeld gut an, da europäische Länder ihre Verteidigungsbudgets weiter ausbauen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,77EUR auf Frankfurt (20. März 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.





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