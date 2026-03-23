21,9 % Rendite* mit spanischen Immobilien – das Modell hinter Indemo

Der Immobilienmarkt zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Anlageklassen für den langfristigen Vermögensaufbau. Besonders in Spanien hat sich der Markt in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt: steigende Preise, hohe internationale Nachfrage und begrenztes Angebot haben den Wert vieler Wohnimmobilien deutlich erhöht.

Weniger bekannt ist jedoch ein Investmentmodell, das institutionelle Investoren seit Jahren nutzen: den Kauf immobilienbesicherter Schulden mit deutlichen Abschlägen auf den Immobilienwert. Genau hier setzt Indemo an. Die Plattform ermöglicht Privatanlegern erstmals Zugang zu diesem Marktsegment und eröffnet damit die Möglichkeit, indirekt von Spaniens Immobilienmarkt zu profitieren – mit potenziell zweistelligen Renditen.

Zielrendite der Investments ca. 15,1 % p.a. Investoren über 19.200+ Anleger Durchschnittliche Rendite (realisierte Investments) 21,9 % p.a. Markterfahrung Über 10 Jahre Gesamtportfolio über 26,8 Mio. € Regulierung EU-regulierte Investmentfirma (MiFID II) Anlegerentschädigung bis 20.000 € Investorenschutz

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Warum Immobilien in Spanien für Investoren besonders interessant sind

Der spanische Immobilienmarkt hat sich in den vergangenen zehn Jahren äußerst dynamisch entwickelt. Laut Daten von Banco de España stieg der durchschnittliche Wohnimmobilienpreis in Spanien von rund 1.500 € pro Quadratmeter im Jahr 2015 auf etwa 2.200 € pro Quadratmeter im Jahr 2025. Das entspricht einem Preisanstieg von rund 45 % innerhalb eines Jahrzehnts, was einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung von etwa 3,8-4 % pro Jahr entspricht.

Besonders stark entwickelten sich dabei wirtschaftlich dynamische Regionen und internationale Hotspots wie Madrid, Barcelona, die Balearen oder die Küstenregionen Andalusiens, in denen die Preise teilweise deutlich über dem nationalen Durchschnitt liegen.

Mehrere Faktoren tragen zu dieser Entwicklung bei:

Starke internationale Nachfrage: Spanien gehört zu den beliebtesten Immobilienmärkten für internationale Käufer in Europa.

Begrenztes Angebot: In vielen urbanen und touristischen Regionen besteht weiterhin ein struktureller Wohnungsmangel.

Attraktive Lebensqualität: Klima, Infrastruktur und Tourismus machen Spanien zu einem langfristig gefragten Wohn- und Investitionsstandort.

Wirtschaftliches Wachstum: Spanien zählt aktuell zu den wachstumsstärksten großen Volkswirtschaften der Eurozone.

Diese Kombination aus steigender Nachfrage, begrenztem Angebot und stabiler wirtschaftlicher Entwicklung sorgt dafür, dass Immobilien weiterhin als eine der attraktivsten Sachwertanlagen in Europa gelten.

Die Preisentwicklung des spanischen Immobilienmarktes über 10 Jahre.

Wie das Geschäftsmodell von Indemo funktioniert

Während klassische Immobilieninvestments meist den direkten Kauf von Wohnungen oder Beteiligungen an Projektentwicklungen erfordern, verfolgt Indemo einen anderen Ansatz: Anleger investieren nicht direkt in Immobilien, sondern in immobilienbesicherte Forderungen, die deutlich unter ihrem Marktwert erworben wurden.

Der Hintergrund: Banken in Spanien verkaufen regelmäßig sogenannte Non-Performing Loans (NPLs) – also Immobiliendarlehen, bei denen der ursprüngliche Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. Diese Kredite sind jedoch häufig durch reale Immobilien abgesichert, etwa durch Wohnungen, Häuser oder andere Wohnobjekte.

Genau hier setzt das Modell von Indemo an. Die Plattform ermöglicht es Privatanlegern, sich per Anteile an diesen immobilienbesicherten Schuldenportfolios zu beteiligen, die typischerweise mit einem Preisabschlag von etwa 30-40 % gegenüber dem geschätzten Immobilienwert gekauft werden. Dieser Abschlag schafft einen Sicherheitspuffer und bildet die Grundlage für die zukünftigen Renditen.