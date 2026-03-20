BVB-Talent Reggiani erhält Profivertrag

Verteidiger Reggiani war vor gut zwei Jahren von der US Sassuolo zum Revierclub gewechselt. Anfang dieses Februars gab er sein Profidebüt und bejubelte am vergangenen Wochenende sein Tor zum 2:0-Endstand gegen den FC Augsburg.

DORTMUND (dpa-AFX) - Wenige Tage nach seinem ersten Bundesligator hat Luca Reggiani einen Profivertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Der 18 Jahre italienische U19-Nationalspieler werde langfristig gebunden, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Ricken schwärmt von Reggiani



"Wir waren von Lucas Fähigkeiten total überzeugt, als wir ihn vor rund zwei Jahren für Borussia Dortmund begeistert haben", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. "Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen."

Er sei "sehr, sehr glücklich", sagte Reggiani. "Ich werde jetzt weiter jeden Tag hart trainieren, auf diejenigen hören, die mir dabei helfen, besser zu werden, und dabei immer mein Bestes geben."/lü/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 3,00 auf Tradegate (20. März 2026, 11:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 332,29 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +66,11 %/+66,11 % bedeutet.



