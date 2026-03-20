GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für Europas Konsumgüterkonzerne im Zuge des Iran-Kriegs an höhere Umsatzkosten und das gesunkene Verbrauchervertrauen an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 73,24EUR auf Tradegate (20. März 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +29,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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