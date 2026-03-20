GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für Europas Konsumgüterkonzerne im Zuge des Iran-Kriegs an höhere Umsatzkosten und das gesunkene Verbrauchervertrauen an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 73,24EUR auf Tradegate (20. März 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
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