Ludwig Beck am Rathauseck: Spannender Konzernabschluss 2025!
Trotz schwierigem Marktumfeld mit Streiks, Unsicherheiten und Online-Druck behauptet sich das Unternehmen 2025 solide und blickt vorsichtig optimistisch auf 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Bruttoumsatz 2025: 88,0 Mio. € (+0,9 % vs. Vorjahr); stationärer Textileinzelhandel -4 %, Online‑Geschäft auf Vorjahresniveau.
- Nettorohertrag 36,0 Mio. € und Rohertragsmarge stabil bei 48,6 %.
- EBITDA unverändert bei 10,2 Mio. € (EBITDA‑Marge 13,8 %); EBIT leicht auf 3,5 Mio. € gestiegen.
- EBT 0,6 Mio. € (am unteren Ende des Planungskorridors 0,5–1,8 Mio. €); EAT 0,1 Mio. € vs. -2,9 Mio. € im Vorjahr (Verbesserung vor allem wegen Wegfall der Wertberichtigung aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge).
- Belastungsfaktoren 2025: Streiks, innen‑/außenpolitische Unsicherheiten, Krieg in der Ukraine, starke Online‑Konkurrenz, Black Friday und aggressive Preisaktionen – insbesondere schwaches Weihnachtsgeschäft.
- Ausblick 2026: erwarteter Bruttoumsatz 88–93 Mio. €, EBT 0,5–1,9 Mio. €; Eigenkapital 61,9 Mio. €, Eigenkapitalquote 38,5 %, Vorstand bleibt trotz Unsicherheiten vorsichtig optimistisch.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresabschluss 2025, bei Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier ist am 20.03.2026.
Der Kurs von Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
+1,44 % im Plus.
-1,14 %
-1,69 %
-2,25 %
+50,00 %
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-36,03 %
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