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    Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Releases 2025 Financials

    In a challenging retail landscape, Ludwig Beck edges back into profit, stabilizes margins, and cautiously targets renewed growth for 2026.

    Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Releases 2025 Financials
    Foto: adobe.stock.com
    • Ludwig Beck achieved a slight increase in sales to €88.0 million in 2025, despite industry decline of 4%
    • The company's gross profit rose marginally to €36.0 million, maintaining a gross profit margin of 48.6%
    • Earnings after tax improved significantly to €0.1 million from a loss of €2.9 million in the previous year
    • The company’s EBITDA remained stable at €10.2 million, with an EBITDA margin of 13.8%
    • The outlook for 2026 predicts sales between €88 million and €93 million, with pre-tax earnings of €0.5 million to €1.9 million
    • Despite external challenges, Ludwig Beck remains cautiously optimistic about the future and continues to value brick-and-mortar retail

    The next important date, Publication of the 2025 annual financial statements, at Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier is on 20.03.2026.

    The price of Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier at the time of the news was 17,650EUR and was up +1,44 % compared with the previous day.


    Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier

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    -36,03 %
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    +15,54 %
    ISIN:DE0005199905WKN:519990





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