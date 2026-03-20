Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Releases 2025 Financials
In a challenging retail landscape, Ludwig Beck edges back into profit, stabilizes margins, and cautiously targets renewed growth for 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Ludwig Beck achieved a slight increase in sales to €88.0 million in 2025, despite industry decline of 4%
- The company's gross profit rose marginally to €36.0 million, maintaining a gross profit margin of 48.6%
- Earnings after tax improved significantly to €0.1 million from a loss of €2.9 million in the previous year
- The company’s EBITDA remained stable at €10.2 million, with an EBITDA margin of 13.8%
- The outlook for 2026 predicts sales between €88 million and €93 million, with pre-tax earnings of €0.5 million to €1.9 million
- Despite external challenges, Ludwig Beck remains cautiously optimistic about the future and continues to value brick-and-mortar retail
The next important date, Publication of the 2025 annual financial statements, at Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier is on 20.03.2026.
The price of Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier at the time of the news was 17,650EUR and was up +1,44 %
compared with the previous day.
-1,14 %
-1,69 %
-2,25 %
+50,00 %
+48,72 %
-36,03 %
-32,03 %
-44,76 %
+15,54 %
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