GOLDMAN SACHS stuft Fedex auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 369 auf 405 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger hob nach dem starken dritten Geschäftsquartal am Freitag seine Schätzungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 339,1EUR auf Tradegate (20. März 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Jordan Alliger
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 405
Kursziel alt: 369
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jordan Alliger
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 405
Kursziel alt: 369
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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