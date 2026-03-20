GOLDMAN SACHS stuft ENI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern verfüge über eine starke Förderpipeline, schrieb Michele della Vigna am Freitag nach dem Kapitalmarkttag von Vortag. Er lobte zudem die erhöhten Ausschüttungspläne./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 8:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 23,68EUR auf Tradegate (20. März 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

