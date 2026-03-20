Bausektor legt zu - Hoffnung auf früheres Kriegsende

Benjamin Netanjahu sagte laut "Times of Israel": "Der Iran ist schwächer denn je." Das Land könne kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem europäischen Bau- und Baustoffsektor haben nach dem jüngsten Kursverfall am Freitag dank vager Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Positive Impulse lieferten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten.

Der Stoxx Europe 600 Construction & Materials stieg als bester Branchenindex zuletzt um 1,6 Prozent, nachdem er tags zuvor auf den tiefsten Stand seit Mitte November abgesackt war. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat der Sektor in der Spitze knapp 14 Prozent an Wert eingebüßt.

Für die Papiere des Baukonzerns Hochtief ging es am Freitagvormittag um 1,2 Prozent auf 402,40 Euro nach oben. Die Titel des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials gewannen als einer der Spitzenreiter im Dax 3,5 Prozent auf 171,90 Euro.

Die Aktien hatten sich bereits am Mittwoch nach einer Analystenstudie klar erholt. Die jüngsten Sorgen der Anleger um die Änderung des europäischen Emissionshandels hatte Morgan-Stanley-Analystin Cedar Ekblom als bloßen "Lärm" und die Bewertung der Aktie als attraktiv bezeichnet. Die Heidelberg-Materials-Aktien waren von ihrem Rekord Ende Januar bei fast 242 Euro zuletzt um ein Drittel eingebrochen./edh/mne/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 171,2 auf Tradegate (20. März 2026, 11:32 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +3,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,26 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 30,59 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 221,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +28,90 %/+74,98 % bedeutet.



