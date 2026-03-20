    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    AKTIEN IM FOKUS

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bausektor legt zu - Hoffnung auf früheres Kriegsende

    Für Sie zusammengefasst
    • Europaeische Bauaktien starten Erholungsversuchnun
    • Netanjahu sagt Iran sei heute deutlich geschwaecht
    • Sektor verlor seit Kriegsbeginn knapp 14 Prozente
    AKTIEN IM FOKUS - Bausektor legt zu - Hoffnung auf früheres Kriegsende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem europäischen Bau- und Baustoffsektor haben nach dem jüngsten Kursverfall am Freitag dank vager Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Positive Impulse lieferten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten.

    Benjamin Netanjahu sagte laut "Times of Israel": "Der Iran ist schwächer denn je." Das Land könne kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    20.520,30€
    Basispreis
    22,76
    Ask
    × 9,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.463,01€
    Basispreis
    26,80
    Ask
    × 9,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Stoxx Europe 600 Construction & Materials stieg als bester Branchenindex zuletzt um 1,6 Prozent, nachdem er tags zuvor auf den tiefsten Stand seit Mitte November abgesackt war. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat der Sektor in der Spitze knapp 14 Prozent an Wert eingebüßt.

    Für die Papiere des Baukonzerns Hochtief ging es am Freitagvormittag um 1,2 Prozent auf 402,40 Euro nach oben. Die Titel des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials gewannen als einer der Spitzenreiter im Dax 3,5 Prozent auf 171,90 Euro.

    Die Aktien hatten sich bereits am Mittwoch nach einer Analystenstudie klar erholt. Die jüngsten Sorgen der Anleger um die Änderung des europäischen Emissionshandels hatte Morgan-Stanley-Analystin Cedar Ekblom als bloßen "Lärm" und die Bewertung der Aktie als attraktiv bezeichnet. Die Heidelberg-Materials-Aktien waren von ihrem Rekord Ende Januar bei fast 242 Euro zuletzt um ein Drittel eingebrochen./edh/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 171,2 auf Tradegate (20. März 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +3,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 30,59 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 221,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +28,90 %/+74,98 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Bausektor legt zu - Hoffnung auf früheres Kriegsende Die Aktien aus dem europäischen Bau- und Baustoffsektor haben nach dem jüngsten Kursverfall am Freitag dank vager Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Positive Impulse lieferten Aussagen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     