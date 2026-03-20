GOLDMAN SACHS stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Mit dem Kauf des Wirkstoffs SNV4818 von Synnovation verbreiterten die Schweizer ihr Brustkrebs-Portfolio, schrieb James Quigley am Freitag. Das Mittel müsse sich an Itovebi von Roche messen lassen. Eine Marktreife hält er dann 2030/31 für möglich./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 129,0EUR auf Lang & Schwarz (20. März 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 101

Kursziel alt: 101

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

