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    Dividenden im Fokus

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Dividenden im Fokus - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Veolia Environnement ist ein führender Anbieter von Umweltdienstleistungen, spezialisiert auf Wasser, Abfall und Energie. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Suez und Waste Management. Es bietet innovative, nachhaltige Lösungen und hebt sich durch technologische Fortschritte und umfassende Expertise ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Veolia Environnement nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Veolia Environnement gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,62 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,45 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Veolia Environnement investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +46,03 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Veolia Environnement verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,62 %.
    Mit +4,62 % Dividendenrendite bietet Veolia Environnement ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,45 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Veolia Environnement für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,62 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,11.
    Veolia Environnement weißt eine Marktkapitalisierung von 23,50 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,62 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Veolia Environnement Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Veolia Environnement Aktie. Mit einer Performance von +0,22 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,62 %, eine Investition von etwa 259.741 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,50 +7,14 % +4,62 %
    2025 1,400000 +12,00 % +4,39 %
    2024 1,25 +11,61 % +4,17 %
    2023 1,120000 +12,00 % +3,96 %
    2022 1,00 0,00 % +4,25 %

    Warum Veolia Environnement für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,62 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +8,45 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 13,11
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Veolia Environnement

    +0,22 %
    -4,29 %
    -8,17 %
    +6,45 %
    -0,76 %
    +19,54 %
    +46,03 %
    +56,67 %
    -6,64 %
    ISIN:FR0000124141WKN:501451

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    Markt Bote
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