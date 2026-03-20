Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Veolia Environnement ist ein führender Anbieter von Umweltdienstleistungen, spezialisiert auf Wasser, Abfall und Energie. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Suez und Waste Management. Es bietet innovative, nachhaltige Lösungen und hebt sich durch technologische Fortschritte und umfassende Expertise ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Veolia Environnement nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Veolia Environnement gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,62 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,45 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Veolia Environnement investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +46,03 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Veolia Environnement verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,62 %.

Mit +4,62 % Dividendenrendite bietet Veolia Environnement ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,45 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Veolia Environnement für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,62 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,11.

Veolia Environnement weißt eine Marktkapitalisierung von 23,50 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,62 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.