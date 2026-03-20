BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei insgesamt besser als gedacht ausgefallen, schrieb Brandon Oglenski am Freitag. Der Ausblick erscheine konservativ, auch wenn der Druck durch Treibstoffpreise in Betracht gezogen werden müsse./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 335,0EUR auf Tradegate (20. März 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Brandon Oglenski
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 450
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brandon Oglenski
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 450
Währung: USD
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