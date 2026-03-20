BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei insgesamt besser als gedacht ausgefallen, schrieb Brandon Oglenski am Freitag. Der Ausblick erscheine konservativ, auch wenn der Druck durch Treibstoffpreise in Betracht gezogen werden müsse./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 335,0EUR auf Tradegate (20. März 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Brandon Oglenski

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 450

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 450,00 $ , was eine Steigerung von +26,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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