Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.03.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,06 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (-0,31 %), E.ON SE (+0,55 %), Commerzbank AG (+0,51 %), STOXX Europe 600 Price Index (EUR) (-0,46 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|DU8X19
|Short
|15,88
|434,84 Tsd.
|DAX Performance
|VK2CS9
|Long
|78,32
|275,15 Tsd.
|Gold
|VJ2RND
|Long
|6,43
|248,86 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|FA1ZZD
|Short
|9,42
|101,45 Tsd.
|DAX Performance
|DY14K7
|Short
|19,51
|72,42 Tsd.
|Auto1 Group SE
|DY14Y7
|Long
|2,55
|50,10 Tsd.
|DAX Performance
|FA5FHZ
|Long
|12,37
|19,23 Tsd.
|BASF SE
|SU9LGB
|Long
|5,95
|17,00 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|496,09 Tsd.
|E.ON SE
|
Relax
|PU994T
|101,94 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Relax
|PU993S
|68,81 Tsd.
|RICI Enhanced Brent Crude Oil Total Return Index
|
Classic
|AA1HXV
|61,51 Tsd.
|STOXX Europe 600 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|SH9ZWM
|60,61 Tsd.
