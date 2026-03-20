    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.03.26

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,06 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (-0,31 %), E.ON SE (+0,55 %), Commerzbank AG (+0,51 %), STOXX Europe 600 Price Index (EUR) (-0,46 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance DU8X19 Short 15,88 434,84 Tsd.
    DAX Performance VK2CS9 Long 78,32 275,15 Tsd.
    Gold VJ2RND Long 6,43 248,86 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    DAX Performance FA1ZZD Short 9,42 101,45 Tsd.
    DAX Performance DY14K7 Short 19,51 72,42 Tsd.
    Auto1 Group SE DY14Y7 Long 2,55 50,10 Tsd.
    DAX Performance FA5FHZ Long 12,37 19,23 Tsd.
    BASF SE SU9LGB Long 5,95 17,00 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Cell 17 PC
    Sonstige
    		A4AP64 496,09 Tsd.
    E.ON SE
    Relax
    		PU994T 101,94 Tsd.
    Commerzbank AG
    Relax
    		PU993S 68,81 Tsd.
    RICI Enhanced Brent Crude Oil Total Return Index
    Classic
    		AA1HXV 61,51 Tsd.
    STOXX Europe 600 Price Index (EUR)
    Bonus Garantie
    		SH9ZWM 60,61 Tsd.



    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
