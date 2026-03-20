Israels Armee beginnt neue Luftangriffe im Iran
Für Sie zusammengefasst
- Israelische Armee greift erneut Ziele im Iranheute
- Bombardements auf Stellungen der iranischen Fuehru
- Militaermeldung berichtet neue Bombardements im No
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee greift eigenen Angaben zufolge erneut Ziele im Iran an. Das Militär habe neue Bombardements auf Stellungen der iranischen Führung in der Gegend der Stadt Nur im Norden des Landes begonnen, hieß es in einer Mitteilung am Mittag. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt./cir/DP/stk
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