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    Dax dreht ins Minus nach klarem Anfangsgewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax verliert am Freitag wegen steigender Oelpreise
    • Elmos im Fokus nach Uebernahmespekulationen Aktien
    • Infineon stark gefragt nach Hochstufung durch Bank
    Aktien Frankfurt - Dax dreht ins Minus nach klarem Anfangsgewinn
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem positiven Auftakt hat der deutsche Aktienmarkt am späten Freitagvormittag ins Minus gedreht. Zunächst stützten vage Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges. Dann sorgten jedoch wieder deutlich steigende Ölpreise für eine erneute Belastung. Die Kursschwankungen brachten Händler auch mit dem sogenannten großen Verfalltag in Verbindung. An diesem Freitag laufen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus.

    Der Dax notierte zuletzt 0,2 Prozent tiefer bei 22.790 Punkten, nachdem er tags zuvor auf das tiefste Niveau seit April 2025 eingebrochen war. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochenverlust von 2,8 Prozent an. Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar beläuft sich das Dax-Minus auf knapp 10 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Freitagmittag 0,4 Prozent auf 28.318 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx zeigte sich praktisch unverändert.

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    Unter den Einzelwerten stehen Elmos nach Übernahmespekulationen mit einem Kursplus von 10 Prozent im Anlegerfokus. Am Vorabend hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Elmos die Investmentbank Morgan Stanley mit der Suche nach einem potenziellen Käufer beauftragt hat. Das Unternehmen führe erste Gespräche mit möglichen Interessenten, darunter weltweit tätige Halbleiterunternehmen. Elmos und Morgan Stanley wollten die Informationen nicht kommentieren. Elmos ist an der Börse rund 2,5 Milliarden Euro wert.

    Der Schmierstoffhersteller Fuchs verdiente im vergangenen Jahr in etwa so viel wie im Vorjahr. Analysten hatten allerdings mit einem leichten Ergebnisrückgang gerechnet. Der Umsatz wuchs um ein Prozent. Die Dividende je Vorzugsaktie soll um sechs Cent auf 1,23 Euro steigen. Im laufenden Jahr rechnen die Mannheimer mit einer Besserung. Die Ziele liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen. Für die Fuchs-Papiere ging es um 1,9 Prozent nach unten.

    Die Anteilsscheine von Infineon stiegen als Dax-Spitzenreiter um 4,2 Prozent, nachdem die US-Bank JPMorgan die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 48 Euro angehoben hatte. Der Halbleiterkonzern sei einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Analyst Sandeep Deshpande. Zudem geht er davon aus, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann.

    Die neuen Geschäftsziele von Bechtle kamen bei den Anlegern nicht gut an. Der Kurs des IT-Dienstleisters sackte zuletzt um gut 13 Prozent ab. "Der Ausblick ist ernüchternd", sagte ein Börsianer. Eckdaten für 2025 hatte das Unternehmen bereits im Februar vorgelegt. Seither ging es für die Aktien um rund 40 Prozent abwärts.

    Ein erfolgreiches Börsendebüt legten die Titel von Vincorion hin. Mit zuletzt 18,80 Euro lagen sie mehr als 10 Prozent über dem Preis von 17 Euro, zu dem sich der Investor Star Capital von Teilen des Rüstungszulieferers getrennt hatte./edh/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,68 % und einem Kurs von 26,78 auf Tradegate (20. März 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.




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