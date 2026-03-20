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    A.S. Création Tapeten: Dividendenvorschlag 2025 – So profitieren Anleger!

    Trotz verhaltener Ertragslage plant das Unternehmen eine außergewöhnlich hohe Dividende und erläutert, warum es bewusst von seiner bisherigen Ausschüttungspolitik abweicht.

    A.S. Création Tapeten: Dividendenvorschlag 2025 – So profitieren Anleger!
    • Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,15 EUR je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten.
    • Veröffentlichung der Insiderinformation am 20.03.2026 via EQS News.
    • Dividendenpolitik: grundsätzlich eine Ausschüttungsquote von rund 45 % des Ergebnisses je Aktie (Konzernergebnis nach Steuern), sofern die finanzielle Lage dies erlaubt.
    • Ergebnis je Aktie 2025 beträgt rund 0,06 EUR, sodass die vorgeschlagene Dividende von 0,15 EUR erheblich von der üblichen Politik abweicht.
    • Das Unternehmen erklärt, dass vorhandene liquide Mittel die Ausschüttung erlauben, ohne finanzielle Stabilität oder Investitionsfähigkeit zu beeinträchtigen; Ziel ist, Aktionäre trotz moderatem Ergebnis zu beteiligen.
    • Die endgültige Entscheidung über die Ausschüttung trifft die Hauptversammlung.

    Der Kurs von A.S.Creation Tapeten lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,9000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,36 % im Plus.


    A.S.Creation Tapeten

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