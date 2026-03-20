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    Aktien Europa

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    Leichte Verluste - Vorsicht prägt das Geschehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmaerkte gaben am Freitag leicht nach
    • Geopolitische Spannungen schichten Kapital in Geld
    • Novartis uebernimmt Pikavation fuer 2 MilliardenUS
    Aktien Europa - Leichte Verluste - Vorsicht prägt das Geschehen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag leicht nachgegeben. Vor dem Wochenende lehnten sich Marktteilnehmer nicht allzu weit aus dem Fenster, um nicht von Nachrichten aus der Golfregion auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

    "Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben dazu geführt, dass bislang abseits gehaltene Liquidität aus anderen Märkten in Geldmarktanlagen umgeschichtet wird", merkte Anlageexpertin Debbie Cunningham vom Vermögensverwalter Federated Hermes an. Zudem überschattete der große Verfall an den Terminbörsen das Handelsgeschehen.

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    Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,33 Prozent auf 5.595,36 Punkte. Der Schweizer SMI tendierte kaum verändert, während der britische FTSE 100 um 0,12 Prozent auf 10.051,06 Punkte nachgab.

    "Nächste Woche drohen die Datenstunden der Wahrheit - denn erstmals wird eine Reihe von Konjunkturzahlen die Folgen des Iran-Kriegs widerspiegeln, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. Die Einkaufsmanagerindizes dürften sich im März spürbar eingetrübt haben.

    Die Einzelsektoren reagierten auf die deutlichen Verluste am Vortag. Die am stärksten gefallenen Titel erholten sich, während die zuletzt stabileren Branchen schwächelten. So standen die Baustoffwerte nun an der Spitze. Holcim etwa kletterten um drei Prozent. Seit den Jahreshochs hatte die Aktie rund 25 Prozent verloren. Gewinne verzeichneten zudem Reise- und Freizeitwerte sowie der zinssensible Immobiliensektor, der am Vortag ebenfalls Federn gelassen hatte.

    Dagegen verzeichneten die defensiven Nahrungsmittelaktien leichte Verluste. Ausnahme waren Unilever mit 0,5 Prozent Gewinn. Der Konsumgüterkonzern kommt bei seinen Bemühungen um die Trennung vom Lebensmittelgeschäft voran. Der Konzern sei derzeit in Gesprächen mit dem US-Gewürzhersteller McCormick & Co zum Verkauf der Sparte und habe ein Angebot erhalten, bestätigte Unilever am Freitag entsprechende Berichte. Ein Abschluss sei aber ungewiss.

    Leichte Gewinne im ebenfalls schwächelnden Pharmasektor verbuchten Novartis . Der Schweizer Pharmakonzern übernimmt vom US-Biotechunternehmen Synnovation Therapeutics ein Krebsforschungsprogramm rund um den Wirkstoff SNV4818. Dazu erwirbt Novartis die Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics für zwei Milliarden US-Dollar. SNV4818 ist ein oral verabreichter Wirkstoff, der derzeit in einer Phase-I/II-Studie zur Behandlung von Brustkrebs und anderen fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht wird./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 70,83 auf Lang & Schwarz (20. März 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 273,26 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6668. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 135,00CHF was eine Bandbreite von -21,81 %/+4,51 % bedeutet.




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