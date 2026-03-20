Infosys und die Formel E lancieren KI-gestütztes Rennzentrum und bringen das Fanerlebnis auf die Pole Position

BENGALURU, Indien, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und Formula E, die weltweit erste rein elektrische FIA-Weltmeisterschaft, führen gemeinsam ein neues KI-gestütztes Race Centre ein. Das auf Infosys Topaz aufbauende Race Centre rückt die Fans in den Mittelpunkt des Geschehens. Es nutzt intelligente Daten, um ein immersives Rennerlebnis zu schaffen, das auf Innovationen in den Bereichen KI und digitale Technologie basiert.

Neue digitale Plattform nutzt Infosys Topaz, um Echtzeit-Einblicke zu liefern, die die Innovation am Renntag und darüber hinaus neu definieren

In seinem zweiten Jahr als offizieller Formel E Partner für digitale Innovation entwickelt sich Infosys von datengestützten Einblicken hin zu einer tiefgreifenden Einbindung der Fans. Das Race Centre fungiert als einheitliche Plattform. Hier werden KI-Kommentare, interaktive Gamification-Funktionen, statische Erklärvideos, Wetterberichte, Updates der Rennleitung, PITBOOST- und ATTACK-MODE-Verfolgung sowie synchronisierte Storytelling-Inhalte angezeigt. Durch die Kombination von Rennübertragungen mit KI-gesteuerten Inhalten verbessert die Plattform das Verständnis der Fans für das Renngeschehen. Aber auch in der Saisonpause hält sie Rennsportbegeisterte auf dem Laufenden.

Zu den wichtigsten Funktionen des Race Centre gehören:

Generative KI-Kommentar-Engine: Diese auf der angewandten KI-Grundlage von Infosys Topaz aufbauende Funktion liefert kontextbezogene Rennkommentare in Echtzeit.

Diese auf der angewandten KI-Grundlage von Infosys Topaz aufbauende Funktion liefert kontextbezogene Rennkommentare in Echtzeit. Podiumsvorhersagen & Fan-Abstimmung zum „PIF-Fahrer des Rennens": Interaktive Funktionen, mit denen Fans während des Trainings und der Qualifikationsläufe die Podiumsplatzierungen vorhersagen können. Fans können zudem für den „PIF-Fahrer des Rennens" abstimmen – dies fördert die Beteiligung und die Spannung rund um mögliche Rennergebnisse.

Interaktive Funktionen, mit denen Fans während des Trainings und der Qualifikationsläufe die Podiumsplatzierungen vorhersagen können. Fans können zudem für den „PIF-Fahrer des Rennens" abstimmen – dies fördert die Beteiligung und die Spannung rund um mögliche Rennergebnisse. PITBOOST-Tracking: Eine interaktive Funktion, mit der Fans den obligatorischen Schnelllade-Boxenstopp in ausgewählten Rennen verfolgen können. Anhand übersichtlicher Grafiken sehen sie auch, wie sich dieser auf die Fahrerpositionen und den Rennverlauf auswirkt.

Eine interaktive Funktion, mit der Fans den obligatorischen Schnelllade-Boxenstopp in ausgewählten Rennen verfolgen können. Anhand übersichtlicher Grafiken sehen sie auch, wie sich dieser auf die Fahrerpositionen und den Rennverlauf auswirkt. Event-Tracker für ausgewählte Fahrer : Die Funktion ermöglicht es Nutzern, den Rennverlauf für jeden einzelnen Fahrer besser nachzuvollziehen, Sie zeigt die Zeitleiste der wichtigsten Momente (Überholmanöver & Einsatz des ATTACK MODE) zu jedem Zeitpunkt des Rennens an.

: Die Funktion ermöglicht es Nutzern, den Rennverlauf für jeden einzelnen Fahrer besser nachzuvollziehen, Sie zeigt die Zeitleiste der wichtigsten Momente (Überholmanöver & Einsatz des ATTACK MODE) zu jedem Zeitpunkt des Rennens an. Agentische KI für die Datenorchestrierung: Topaz-Agenten verarbeiten und integrieren nahtlos über 1,5 Millionen Datenpunkte pro Rennen, einschließlich Updates der Rennleitung, die in das Race Centre-Dashboard eingespeist werden, um Rennpositionen und Fahrzeugbewegungen in einer 2D-Rennstreckenvisualisierung darzustellen.

Jeff Dodds, Chief Executive Officer der Formel E, erklärt: „Die Vision der Formel E ist es, die Zukunft des nachhaltigen Motorsports anzuführen – Technologie ist der Katalysator, der unseren Sport weiter vorantreibt. Gemeinsam mit Infosys verbessern wir das Erlebnis der Fans bei jeder Runde durch klarere Einblicke und interaktivere Momente. Die haben außerdem einen besseren Zugang zu den Geschichten, die auf und abseits der Rennstrecke stattfinden. Dank des von Infosys betriebenen Race Centre fühlen sich die Fans dem Rennen näher. Mit Blick auf die Zukunft schafft diese Plattform die Voraussetzungen für eine intelligentere, vernetztere Zukunft, in der Innovation und Elektro-Rennsport gemeinsam voranschreiten."