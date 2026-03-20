GNW-DD
Berichtigung der Veröffentlichung vom 20. Mar 2026/ 09:15 CET/CEST - Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf
^Berichtigung der Veröffentlichung vom 20. Mar 2026/ 09:15 CET/CEST - Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf
Korrektur einer Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+---------+
| Titel | Herr |
+----------+---------+
| Vorname | Carsten |
+----------+---------+
| Nachname | Spohr |
+----------+---------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+----------+
| Vorstand |
+----------+
b) Berichtigung
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| Berichtigung - Angabe der Währung |
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3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name
+-----------------------+
| Deutsche Lufthansa AG |
+-----------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900PH63HYJ86ASW55 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE0008232125 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+-----------+---------------+
| Preis(e) | Volumen |
+-----------+---------------+
| 7,52 EUR | 75.200,00 EUR |
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d) Aggregierte Informationen
+----------+-----------------------+
| Preis | Aggregiertes Volumen |
+----------+-----------------------+
| 7,52 EUR | 75.200,00 EUR |
+----------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 19.03.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+-------------+
| Xetra, XETR |
+-------------+
Ende der Mitteilung
-------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------------------+ | Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG | | | | | | Venloer Straße 151-153 | | | | | | 50672 Koeln | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------------------+ | Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations | +-------------+---------------------------------------------------+ Â°
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 7,48 auf Tradegate (20. März 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -5,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,95 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,40 %/+20,90 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.
Auch als langjähriges Mitglied in der VC bin ich schockiert über diesen Arbeitskampf und welche Folgen dadurch entstehen!
Lufthansa: Trotz Pilotenstreiks mehr als die Hälfte der Flüge
https://www.ariva.de/aktien/lufthansa-ag-aktie/news/lufthansa-trotz-pilotenstreiks-mehr-als-die-haelfte-der-11936423
Lufthansa und Austrian bieten erste Extraflüge nach Asien und Afrika an
https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/lufthansa-und-austrian-bieten-erste-extrafluege-nach-asien-und-afrika-an-1035913942