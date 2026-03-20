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    Deep Sea Minerals reicht Angebot im Rahmen der auf kritische Minerale ausgerichteten Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium ein

    Deep Sea Minerals reicht Angebot im Rahmen der auf kritische Minerale ausgerichteten Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, BC, 20. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X45) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Angebot im Rahmen einer Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium (das „DIBC“) eingereicht hat, um die langfristige Versorgung der Vereinigten Staaten mit kritischen Mineralen mit Schwerpunkt Nickel (Ni) und einer entsprechenden Verarbeitungsanlage zu gewährleisten.

     

    Im Februar 2026 veröffentlichte das DIBC eine neue Ausschreibung (Request for Project Proposal, „RPP“), die sich auf strategische kritische Minerale konzentrierte. Das US-Kriegsministerium (Department of War, „DoW“) hat der Identifizierung von Lieferkettenalternativen für Minerale Priorität eingeräumt, die für das Verteidigungswesen von kritischer Bedeutung sind, da sie in der Herstellung von Flugzeugen, Raketen, Halbleitern und anderen Verteidigungstechnologien eingesetzt werden.

     

    Das DIBC wird von Advanced Technology International („ATI“) im Auftrag des US-Kriegsministeriums verwaltet. Ziel des DIBC ist es, die Rüstungsindustrie in den USA zu erweitern und zu diversifizieren, privatwirtschaftlichen Unternehmen die Zusammenarbeit mit der US-Regierung zu ermöglichen, Finanzierungen ohne Verwässerungseffekt für wichtige Auftragnehmer bereitzustellen und der US-Regierung Zugang zu kommerziellen Lösungen für Verteidigungsanforderungen zu geben.

     

    Kritische Metalle werden für die Rüstungsindustrie der USA als wesentlich erachtet und die US-Regierung verfolgt strategische Planungen, Initiativen und Fördermaßnahmen, um sicherzustellen, dass sie Zugang zu entsprechenden Ressourcen sowie zu inländischen Produktionskapazitäten und Lieferketten hat.

     

    „Es ist uns eine Freude, die auf strategische kritische Minerale ausgerichteten DIBC-Initiativen zu unterstützen und mit dem DoW zusammenzuarbeiten“, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp.

     

    Deep Sea Minerals Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Tiefsee-Mineralressourcen, die für neue Technologien unerlässlich sind, darunter Materialien für Batterien, Elektronik und Verteidigung. Durch technologische Innovationen und strenge Umweltstandards will das Unternehmen zu widerstandsfähigen und nachhaltigen Lieferketten für kritische Minerale beitragen.

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