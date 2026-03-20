Einkommen mit Aktien
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Barco ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Visualisierungslösungen spezialisiert hat. Es bietet Projektoren, Displays und Software für Märkte wie Gesundheitswesen und Unterhaltung. Barco ist bekannt für innovative Produkte und konkurriert mit Christie Digital und Sony. Seine Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien und maßgeschneiderte Lösungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Barco nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Barco gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,53 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,58 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,06 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Barco investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -51,48 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Barco verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,53 %.
Mit +5,53 % Dividendenrendite bietet Barco ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,58 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Barco für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,53 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,06.
Barco weißt eine Marktkapitalisierung von 906,40 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,53 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Barco Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.03.2026
Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Barco Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,53 %, eine Investition von etwa 216.999€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,550000
|+7,84 %
|+5,53 %
|2025
|0,510000
|+6,25 %
|+4,18 %
|2024
|0,480000
|+9,09 %
|+3,56 %
|2023
|0,440000
|+10,00 %
|+1,68 %
|2022
|0,400000
|0,00 %
|+1,85 %
Warum Barco für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,53 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +6,58 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,06
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Barco Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,71 %
|1 Monat
|-12,68 %
|3 Monate
|-17,92 %
|1 Jahr
|-21,50 %
Informationen zur Barco Aktie
Es gibt 93 Mio. Barco Aktien. Damit ist das Unternehmen 906,40 Mio. € wert.
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Ob die Barco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.