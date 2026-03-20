Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Barco ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Visualisierungslösungen spezialisiert hat. Es bietet Projektoren, Displays und Software für Märkte wie Gesundheitswesen und Unterhaltung. Barco ist bekannt für innovative Produkte und konkurriert mit Christie Digital und Sony. Seine Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien und maßgeschneiderte Lösungen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Barco nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Barco gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,53 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,58 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,06 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Barco investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -51,48 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Barco verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,53 %.

Mit +5,53 % Dividendenrendite bietet Barco ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,58 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Barco für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,53 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,06.

Barco weißt eine Marktkapitalisierung von 906,40 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,53 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.